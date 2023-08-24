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Путін "майже напевно" наказав вбити Пригожина, ПВК Вагнера "здується" – ISW

Альона Вороніна
24 серпня 2023, 08:10 оновлено 24 серпня, 08:26
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Смерть Пригожина і його заступників "обезголовила" ПВК "Вагнера", угруповання може почати деградувати. Путін таким чином помстився за заколот і своє приниження.
Владимир Путин, Евгений Пригожин
Путін "майже напевно" наказав вбити Пригожина, вважають аналітики ISW/ колаж: Главред, фото: скрін

Наказ про збиття літака, на борту якого перебував ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, два його заступники і ще семеро осіб, найімовірніше віддав російський диктатор Володимир Путін. Військові країни-агресорки Росії, особливо міністр оборони РФ Сергій Шойгу і начальник російського Генштабу генерал армії Валерій Герасимов, навряд чи вбили б Пригожина без наказу Путіна.

Диктатор РФ таким чином помстився за приниження, яке йому влаштував Пригожин заколотом два місяці тому. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), про що вони зазначили у своєму звіті.

Аналітики вказують, що ще з моменту заколоту наприкінці червня цього року Міністерство оборони країни-агресорки Росії і Кремль знищували приватну військову компанію "Вагнера" і послаблювали владу Пригожина. За їхніми словами, вбивство ватажка вагнерівців могло стати останнім кроком до ліквідації цієї ПВК як незалежної організації.

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Також зазначається, що Пригожин міг протидіяти знищенню його ПВК Міністерством оборони Росії і Кремлем.

Майбутнє ПВК "Вагнера" без керівника залишається невизначеним, кажуть аналітики ISW. Адже Пригожин і його "права рука", заступник Дмитро Уткін були обличчями "Вагнера", і їхнє вбивство буде мати дуже серйозні наслідки для командного складу ПВК, кажуть аналітики. Вони додають, що вагнерівці після вбивства Пригожина можуть почати боятися за своє життя або бути деморалізованими, а угруповання загалом може почати деградувати.

Також фахівці підмітили, що Кремль ймовірно створює умови для того, щоб зняти з Путіна і російських військових явну відповідальність за вбивство Пригожина.

Падіння літака Пригожина

Ввечері у середу, 23 серпня, з’явилася інформація про те, що у Тверській області у Росії впав літак з Пригожиним. Загинули усі 10 осіб, які перебували на борту російського бізнес-джета "Embraer Legacy 600", серед них троє – члени екіпажу.

Після цієї події "вагнерівці" звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина і почали погрожувати, що здійснять новий похід на Москву. Також повідомилося, що "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву.

У Зеленського натякнули, хто стоїть за вбивством Пригожина. Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що підрив літака Пригожина був помстою Путіна за заколот і наступ на Москву. У той же час президент США Джо Байден заявив, що у РФ мало що відбувається без впливу Путіна.

Видання Financial Time із посиланням на власні джерела через західних політиків зазначило, що літак Пригожина збила російська ППО. Співрозмовник видання сказав, що "Путін не бере полонених".

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новини Росії Володимир Путін Євген Пригожин смерть Пригожина
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