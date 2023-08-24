"У РФ мало що відбувається без впливу Путін": Байден - про ліквідацію Пригожина

У Росії ППО окупантів підірвала літак ПВК "Вагнера", в якому був ватажок найманців Євген Пригожин і його заступники - Дмитро Уткін і Валерій Чекалов. У США вперше відреагували на цю новину. Президент Джо Байден вважає, що за цим стоїть російський диктатор Володимир Путін. Відео з його заявою вже розлетілося в Мережі.
Водночас він зазначив, що не був здивований, коли дізнався про те, що трапилося.
"Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований. У Росії мало що відбувається, за чим би не стояв Путін", - сказав Джо Байден.
Однак він акцентував на тому, що поки точно не знає, що саме сталося в РФ.
Дивіться відео із заявою Байдена про вбивство Пригожина:
Представник Ради національної безпеки Білого дому Едріенн Уотсон також не здивувалася.
"Ми бачили повідомлення. Якщо вони підтвердяться, це нікого не здивує. Згубна війна в Україні призвела до того, що ПВК пішла на Москву", - йдеться в повідомленні.
Вбивство Пригожина
Нагадаємо, ввечері 23 серпня стало відомо про те, що у Росії впав літак з Пригожиним. Літак впав у Тверській області. Всі люди, які були всередині, не вижили. Відомо, що в літаку було 10 осіб.
Пізніше на це відреагували "вагнерівці" і звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина. Вони заявили, що якщо загибель Пригожина підтвердиться, то "вагнерівці" організують другий "Марш справедливості" і підуть на Москву.
Також повідомлялося, що літак Пригожина збила російська ППО. Свідки чули два вибухи, після яких літак почав падати. Після цього у небі з'явились два сліди.
У Центрі нацспротиву повідомили про те, що "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву. Вони згортають частини таборів в Білорусі і планують рухатися в напрямку РФ. Однак білоруські спецслужби намагаються перешкодити їм.
У Зеленського натякнули, хто стоїть за вбивством Пригожина. Михайло Подоляк переконаний, що таким чином Путін вирішив помститися Пригожину за його заколот і наступ на Москву.
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