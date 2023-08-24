Літак Пригожина збила російська ППО, Путін не бере полонених – Financial Times

Джерела видання заявили, що саме російська повітряна оборона збила літак ватажка вагнерівців, натякнувши, що до цього може бути причетний Путін.

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Літак Пригожина збила російська ППО, повідомило джерело Financial Times/ колаж: Главред, фото: скрін

Літак ватажка приватної військової компанії "Вагнера" Євгенія Пригожина, на борту якого перебував сам Пригожин, його "права рука" Дмитро Уткін та ще восьмеро осіб, збила російська протиповітряна оборона.

Про це пише видання Financial Time із посиланням на власні джерела через західних політиків. Співрозмовник видання зазначив: у нього є інформація, що цей літак був збитий російською зенітно-ракетною системою.

У той же час він не зміг підтвердити, чи точно на борту був Євгеній Пригожин.

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"Путін не бере полонених", – додав співрозмовник Financial Time.

Варто зазначити, що раніше у мережі вже лунала версія про збиття літака Пригожина саме російською ППО. Як повідомляли у Telegram-каналі ВЧК-ОГПУ, місцеві жителі чули, що в небі пролунало два вибухи. При цьому повітряне судно впало біля російського складу ракетного і артилерійського озброєння військової частини 55664, а військову частину могли охороняти зокрема і комплекси ППО.

Падіння літака Пригожина

Ввечері у середу, 23 серпня, з’явилася інформація про те, що у Росії впав літак з Пригожиним. Загинули усі 10 осіб, які перебували на борту російського бізнес-джета "Embraer Legacy 600", серед них троє – члени екіпажу. При цьому навколопригожинські Telegram-канали стверджували, що літак було збито вогнем з ППО в Бологовському районі Тверської області країни-агресорки Росії.

Після цього "вагнерівці" звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина і почали погрожувати новим походом на Москву. Частина вагнерівців заявила, що вони можуть організувати другий "Марш справедливості" на російську столицю. Також повідомилося, що "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву.

У Зеленського натякнули, хто стоїть за вбивством Пригожина. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що підрив цього літака був помстою російського диктатора Володимира Путіна за заколот і наступ на Москву.

У той же час президент США Джо Байден заявив, що у РФ мало що відбувається без впливу Путіна. Лідер США заявив, що він не здивувався, коли дізнався про раптове падіння літака, на борту якого був Євген Пригожин.

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