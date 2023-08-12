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Кримський міст весь у диму і чути вибухи: окупанти зупинили рух транспорту

Альона Вороніна
12 серпня 2023, 13:29 оновлено 12 серпня, 15:24
1598
Міст повністю затягнуло густим чорним димом. Чути вибухи, повідомляють про роботу ППО російських окупантів.
Крымский мост
Кримський міст весь у диму і чути вибухи/ колаж: Главред, фото: Telegram

Кримський міст вдень у суботу, 12 серпня, огорнув чорний дим. У пабліках повідомляють, що там чути вибухи і працює ППО країни-агресорки Росії.

Очевидці у соцмережах повідомляють, що вони чули вибухи. При цьому з оприлюднених у мережі фото та відео видно, що дим підіймається з декількох різних місць мосту.

Рух автотранспорту Кримським мостом російські окупанти тимчасово перекрили. Після цього до мосту помчали катери берегової охорони.

відео дня

Призначений загарбниками РФ гауляйтер Сергій Аксьонов повідомив, нібито у районі Керченської протоки російське ППО збило дві ракети, а Кримський міст, мовляв, не пошкоджений.

При цьому російська так звана "влада" Криму зазначає, нібито дим навколо моста – це "спеціальна завіса, яку створили російські спецслужби".

Дым над Крымским мостом
Дим над Кримським мостом/ скрін

Дивіться відео, як над Кримським мостом піднімається дим:

  • Дим над Кримським мостом 12 серпня
    Дим над Кримським мостом 12 серпня Telegram
  • Дим над Кримським мостом 12 серпня
    Дим над Кримським мостом 12 серпня Telegram
  • Дим над Кримським мостом 12 серпня
    Дим над Кримським мостом 12 серпня Telegram
  • Дим над Кримським мостом 12 серпня
    Дим над Кримським мостом 12 серпня Telegram
  • Дим над Кримським мостом 12 серпня
    Дим над Кримським мостом 12 серпня Telegram
  • Дим над Кримським мостом 12 серпня
    Дим над Кримським мостом 12 серпня Telegram
  • Дим над Кримським мостом 12 серпня
    Дим над Кримським мостом 12 серпня Telegram

Пізніше у пабліках повідомили, що майже весь дим над Кримським мостом розвіявся, проте в одному місці він продовжує підійматися. За словами очевидця, який зняв це на відео, в одному місці мосту "може бути печально".

Дым над Крымским мостом
Дим над Кримським мостом/ скрін

Дивіться відео, як зараз виглядає Кримський міст. Дим майже всюди розвіявся, але в одному місці продовжує підійматися:

У Міноборони країни-агресорки Росії після цього повідомили, нібито близько 13:00 в суботу, 12 серпня, по Кримському мосту була спроба нанесення удару зенітною керованою ракетою С-200, переробленою в ударний варіант. При цьому у ворожому відомстві намагаються переконати, нібито вони "вчасно виявили і перехопили цю ракету".

Біля Кримського мосту були повторні вибухи

Близько 15:00 стало відомо, що біля Кримського мосту пролунали нові вибухи. Над мостом знову піднявся густий стовп диму.

Після цього гауляйтер Сергій Аксьонов повідомив, нібито ППО російських окупантів збило ще одну ракету над Керченською протокою.

Вибухи на Кримському мосту

Як повідомляв Главред, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи та впав проліт. "Глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух – сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю.

Нагадаємо, 31 липня в окупованому Криму було неспокійно – росіяни перекрили Керченський міст та оголосили евакуацію з вокзалу. Окрім того, спокій росіян у понеділок був остаточно зруйнований, адже, за повідомленням місцевих Telegram-каналів, у Сімферополі лунали гучні звуки вибухів.

Раніше президент України Володимир Зеленський натякнув на нову "бавовну" на Кримському мосту. Він наголосив, що Крим не є безпечним місцем для російських окупантів. У них ще є час, щоб втекти з півострова додому – в Росію.

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