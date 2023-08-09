"Жах якийсь, трохи вікна не випали": вночі Москву атакували дрони, лунали вибухи

У ніч на середу, 9 серпня, столицю країни-агресора РФ знову атакували невідомі безпілотники. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські сили ППО нібито збили в околицях міста два дрони.
"Була спроба прольоту на місто двох бойових безпілотників. Обидва збиті ППО. Один - в районі Домодєдово, другий - в районі Мінського шосе", - написав Собянін у Telegram
За його словами, поки що немає інформації про постраждалих внаслідок падіння уламків.
На місці працюють екстрені служби.
Російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на Міністерство оборони РФ повідомило, що два безпілотники намагалися атакувати об'єкти в Підмосков'ї, проте нібито були збиті ППО. Постраждалих і руйнувань немає.
Тим часом російський Telegram-канал Shot опублікував відео моменту знищення одного з безпілотників в районі Мінського шосе під Москвою.
За даними каналу, два бойових дрона заходили на Москву синхронно з двох напрямків: з південного заходу і з півдня.
"Перший був збитий ППО в Одинцовському районі поблизу Мінського шосе, другий – в районі Домодєдово. Приблизна відстань між точками знищення дронів – 55 кілометрів по прямій. Вони були збиті з різницею в 16 хвилин", - йдеться у повідомленні.
Дивіться відео - Москву атакували дрони:
Також в Мережу потрапило відео, яке записала мешканка Домодєдово. На кадрах чути гучний звук вибуху. За словами дівчини, зараз в районі нібито все спокійно, руйнувань немає.
Дивіться відео - Жителі РФ публікують кадри нічної атаки дронів на Москву:
Також росіяни дуже емоційно коментують те, що відбувається, в Мережі:
Вибухи в Москві
24 липня у різних районах Москви пролунали гучні вибухи. Місто було атаковане безпілотниками. Було пошкоджено будівлю поруч з Міністерством оборони РФ, ще один дрон влучив у московський бізнес-центр.
У Міністерстві оборони Росії заявили, що в атаці дронів на Москву винна Україна.
Українські ЗМІ писали з посиланням на джерела, що нічна атака дронів була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.
У ніч на 30 липня центр Москви - будівлю Москва-Сіті - атакували невідомі БПЛА, російська влада звинуватила Україну в ударі.
Відомо, що в 50-поверховій будівлі знаходяться одразу три російських міністерства - Міністерство цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій РФ, Мінекономрозвитку і Мінпромторг. Після вибуху перехожі виявили урядову документацію на вулицях.
Україна не взяла на себе відповідальність за атаку. Представник ПС Юрій Ігнат лише зазначив, що росіяни "отримали те, чого хотіли".
У ніч на 1 серпня центр Москви знову атакували безпілотники. Прозвучала серія вибухів. Один з дронів знову влетів в одну з веж Москва-Сіті. За даними росЗМІ, на 21 поверсі вежі IQ-кварталу Москва-Сіті знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ. Крім того, вибухи були чутні в підмосковних Одинцовому та Кубинці.
У Міноборони РФ традиційно звинуватили Київ в атаці на Москву та Підмосков'я.
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