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"Жах якийсь, трохи вікна не випали": вночі Москву атакували дрони, лунали вибухи

Анна Ярославська
9 серпня 2023, 07:31 оновлено 9 серпня, 07:38
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Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські сили ППО нібито збили в околицях міста два дрони.
Атака дронів на Москву 9 серпня
Атака дронів на Москву сталася в ніч на 9 серпня / Колаж: Главред, фото: скріншот

У ніч на середу, 9 серпня, столицю країни-агресора РФ знову атакували невідомі безпілотники. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські сили ППО нібито збили в околицях міста два дрони.

"Була спроба прольоту на місто двох бойових безпілотників. Обидва збиті ППО. Один - в районі Домодєдово, другий - в районі Мінського шосе", - написав Собянін у Telegram

За його словами, поки що немає інформації про постраждалих внаслідок падіння уламків.

відео дня

На місці працюють екстрені служби.

Собянін повідомив про атаку дронів на Москву
Собянін повідомив про атаку дронів на Москву / скріншот

Російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на Міністерство оборони РФ повідомило, що два безпілотники намагалися атакувати об'єкти в Підмосков'ї, проте нібито були збиті ППО. Постраждалих і руйнувань немає.

Тим часом російський Telegram-канал Shot опублікував відео моменту знищення одного з безпілотників в районі Мінського шосе під Москвою.

За даними каналу, два бойових дрона заходили на Москву синхронно з двох напрямків: з південного заходу і з півдня.

"Перший був збитий ППО в Одинцовському районі поблизу Мінського шосе, другий – в районі Домодєдово. Приблизна відстань між точками знищення дронів – 55 кілометрів по прямій. Вони були збиті з різницею в 16 хвилин", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео - Москву атакували дрони:

У Москві прогриміли вибухи
У Москві прогриміли вибухи / скріншот

Також в Мережу потрапило відео, яке записала мешканка Домодєдово. На кадрах чути гучний звук вибуху. За словами дівчини, зараз в районі нібито все спокійно, руйнувань немає.

Дивіться відео - Жителі РФ публікують кадри нічної атаки дронів на Москву:

Вночі Москву атакували дрони
Вночі Москву атакували дрони / скріншот

Також росіяни дуже емоційно коментують те, що відбувається, в Мережі:

Росіяни діляться емоціями після атаки дронів
Росіяни діляться емоціями після атаки дронів / скріншот
Росіяни діляться емоціями після атаки дронів
Росіяни діляться емоціями після атаки дронів / скріншот
Росіяни діляться емоціями після атаки дронів
Росіяни діляться емоціями після атаки дронів / скріншот

Вибухи в Москві

24 липня у різних районах Москви пролунали гучні вибухи. Місто було атаковане безпілотниками. Було пошкоджено будівлю поруч з Міністерством оборони РФ, ще один дрон влучив у московський бізнес-центр.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що в атаці дронів на Москву винна Україна.

Українські ЗМІ писали з посиланням на джерела, що нічна атака дронів була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

У ніч на 30 липня центр Москви - будівлю Москва-Сіті - атакували невідомі БПЛА, російська влада звинуватила Україну в ударі.

Відомо, що в 50-поверховій будівлі знаходяться одразу три російських міністерства - Міністерство цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій РФ, Мінекономрозвитку і Мінпромторг. Після вибуху перехожі виявили урядову документацію на вулицях.

Україна не взяла на себе відповідальність за атаку. Представник ПС Юрій Ігнат лише зазначив, що росіяни "отримали те, чого хотіли".

У ніч на 1 серпня центр Москви знову атакували безпілотники. Прозвучала серія вибухів. Один з дронів знову влетів в одну з веж Москва-Сіті. За даними росЗМІ, на 21 поверсі вежі IQ-кварталу Москва-Сіті знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ. Крім того, вибухи були чутні в підмосковних Одинцовому та Кубинці.

У Міноборони РФ традиційно звинуватили Київ в атаці на Москву та Підмосков'я.

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