Подоляк виніс попередження Росії: вибухів побільшає, БПЛА будуть бити

Україна не воює на території країни-агресора Російської Федерації, кому належать безпілотники – невідомо, сказав радник голови ОП Михайло Подоляк.

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На території Росії воює сама Росія, яка себе ж і знищить - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Україна не веде війну на території держави-окупанта Росія, ворожа країна воює сама з собою і себе ж знищить. Вибухів там буде все більше, а інциденти з невідомими безпілотниками збільшаться. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв'ю 24 каналу він розповів про те, що українські спецслужби мають спектрможливостей на території Росії і могли б докласти руку до подій у ворожій державі.

"Безумовно, хочу сказати, що українські спецслужби - і ГУР, і СБУ - мають досить ефективну мережу в Росії. Можуть цією мережею користуватися. Думаю, що кількість таких інцидентів зростатиме", - вважає Подоляк.

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На думку чиновника, з часом у РФ буде більше інцидентів з невідомими БПЛА. Однак Україна не воює на російській території – там йде війна росіян із самими собою, яка призведе до знищення їхньої держави.

"Важливо, що це невстановлені безпілотники, і Україна не воює на території Росії. Безумовно, на території Росії воює сама Росія. Вона сама себе знищить. Це однозначно. Ми лише можемо з вами додатково давати консультативні послуги людям, які говорять про те, як потрібно знищити Росію росіянами", - підкреслив Михайло Подоляк.

Війна в Росії

10 серпня під Москвою в Одинцово спалахнула потужна пожежа. На площі 2 тисячі квадратних метрів запалав склад біля одного з житлових комплексів. Російські Telegram-канали написали, що до цього місцеві жителі чули вибух.

У Головному управлінні розвідки сказали, що ударів по Москві стає все більше, а Путін продовжує втрачати контроль над ситуацією в Росії. У військовій розвідці вимагають від Кремля вивести війська з України, щоб у країні-агресорі припинилися певні інциденти.

Україні треба бити по Москві, щоб посилитися на будь-яких перемовинах, вважає політичний експерт Тарас Загородній. В інтерв'ю Главреду він сказав, що якщо цього не робити, то перемовний процес може піти не на користь Києва.

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