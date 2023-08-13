Вибухи гриміли у двох областях: у РФ поскаржилися на нову атаку безпілотників

У РФ заявили про те, що нібито знищили розвідувальний апарат "Лелека-100".

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У РФ заявили про роботу систем ППО по дронах / Колаж: Главред, Фото: УНІАН , mil.ru

У країні-агресорі РФ заявили про те, що на її територію була здійснена нова атака безпілотних літальних апаратів.

У неділю 13 серпня вибухи були чутні в Курській і Бєлгородській областях в результаті роботи засобів протиповітряної оборони. Про це повідомляє в Telegram прес-служба міністерства оборони РФ.

У повідомленні підкреслюється, що системи протиповітряної оборони РФ нібито знищили українські безпілотники.

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"Постраждалих і руйнувань немає", — йдеться в повідомленні міноборони країни-окупанта.

Подробиці нової атаки безпілотників в РФ

Відзначається, що над Білгородською областю дрон був виявлений і знищений близько 11:00. Водночас над Курською областю дрон був збитий об 11:30.

У свою чергу Telegram-ресурс Mash уточнює, що один з безпілотників засоби ППО збили над Суджанським районом Курської області.

"Попередньо знищили розвідувальний апарат "Лелека-100", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в ОК Південь відреагували на вибухи в Криму та Новоросійську. У ніч на 4 серпня в тимчасово окупованому Криму і в Новоросійську Краснодарського краю гриміли вибухи. Речник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала "бавовну".

Раніше повідомлялося, що в результаті атаки дронів на Новоросійськ був підбитий великий десантний корабель РФ. Після нічної атаки дронів на Новоросійськ один з російських десантних кораблів був підбитий. Затопило один з його відсіків, через що він перекинувся на бік.

Пізніше в мережі з'явилися кадри атаки на кращий десантний корабель Північного флоту РФ. За даними ЗМІ, спецоперацію провела Служба безпеки України разом з ВМС.

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