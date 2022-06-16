Єврокомісія порадить статус кандидата для України та Молдови - ЗМІ

ЄК порекомендує статус кандидата для України та Молдови / Фото twitter.com/MarosSefcovic

Єврокомісія 17 червня порадить надати статус кандидата на вступ до Євросоюзу для України та Молдови, але Грузії можуть відмовити, пише нідерландське видання NOS.

ЗМІ з посиланням на джерела пише, що якщо країни-учасниці ЄС підуть рекомендації Єврокомісії, то це означає, що при звичайній процедурі можна було б швидко домовитися про реформи для України для повноправного членства. Однак комісія може прийняти формулювання, через яке вступ може зайняти тривалий час.

За даними NOS, Єврокомісія зробить компромісну пропозицію, що дозволяє оголосити Україну кандидатом в ЄС, і це буде важливим політичним сигналом з боку переважної більшості країн-учасниць.

Що стосується Молдови, то щодо неї теж буде схвалено надання статусу кандидата, але очікується, що в її випадку буде більше умов, ніж для України.

У той же час передбачається, що Грузія все-таки не зможе отримати статус, поки не виконає "довгий список умов".

Вступ України до Європейського Союзу

Президент Володимир Зеленський 9 травня в ході розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн зробив заяву про те, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції в ЄС. Єврокомісії слід підготувати звіт, який згодом передадуть на розгляд Євроради.

У Європейській Раді заявили, що на засіданні в червні буде розглянута заявка України на вступ до ЄС. Також вивчать заявки на євроінтеграцію Грузії та Молдови.

Керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн 5 червня сказала, що Євросоюз повинен докласти максимум зусиль для вступу України до ЄС. В її словами, це не тільки стратегічний інтерес, але і борг Європи.

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