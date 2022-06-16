Консультативний орган ЄС підтримав надання Україні статусу кандидата

Україна ЄС / УНІАН, Reuters

Соціально-економічний комітет ЄС схвалив резолюцію, яка підтримує надання Україні статусу кандидата.

Як йдеться в тексті резолюції, документ підтримали близько 200 депутатів організації. Рішення прийняли майже одноголосно.

"EESC закликає Європейську раду надати Україні статус кандидата на членство в ЄС на зустрічі 23-24 червня 2022 року. Статус кандидата повинен бути наданий Україні без шкоди для процесу входження країн Західних Балкан", - сказано в резолюції.

Допомога українським переселенцям

Також документом передбачена адаптація українських біженців, які покинули територію України через вторгнення російських військ. Зокрема, створено план, який допоможе громадянам України працевлаштуватися та отримати доступ до соціальних послуг, включаючи освіту та медичне обслуговування.

Допомога Україні після війни

Водночас у резолюції наголосили на необхідності посилення економічної допомоги Україні для відновлення від наслідків війни.

EESC - це організація, яка об'єднує європейських роботодавців, профспілки, недержавні організації та представників громадянського суспільства. Вона забезпечує представництво перерахованих вище груп в ЄС.

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Вступ України до Європейського Союзу

Президент Володимир Зеленський 9 травня в ході розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен зробив заяву про те, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції в ЄС. Єврокомісії слід підготувати звіт, який згодом передадуть на розгляд Євроради.

У Європейській Раді заявили, що на засіданні в червні буде розглянута заявка України на вступ до ЄС. Також вивчать заявки на євроінтеграцію Грузії та Молдови.

Керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн 5 червня сказала, що Євросоюз повинен докласти максимум зусиль для вступу України до ЄС. За її словами, це не тільки стратегічний інтерес, але і борг Європи.

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