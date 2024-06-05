Єдина справедлива формула: в МЗС відповіли на мирний план Китаю

Україна бачить можливість досягнення миру за сприяння Китаю, однак лише за однієї умови.

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Україна відповіла на мирний план Китаю та заяву Ван Ї / Колаж: Главред, фото УНІАН, Вікіпедія, Kremlin.ru

Міністерство закордонних справ України заявило, що взяло до уваги слова очільника МЗС КНР Ван Ї щодо досягнення миру з Росією.

Китай висловлює повагу до сувернітету і територіальної цілісності усіх країн і прагне досягти миру.

В українському відомстві підкреслили, що з такою позицією Китай мав би брати участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, що відбудеться наступного тижня, а не "докладати зусиль, щоб підважити саміт", йдеться у заяві МЗС.

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"Участь у саміті високого представника КНР могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності. На тлі чотирьох самітів між Китаєм та країною-агресором Росією на рівні лідерів, що відбулися з початку повномасштабного вторгнення, це був би важливий сигнал збалансованої позиції Китаю", - йдеться в повідомленні.

В МЗС зауважили, що саме Україна має визначати, яким повинен бути мир, адже повною мірою зазнає страждань від російської агресії.Тому єдиною справедливою основою для досягнення такого миру є Формула миру президента Володимира Зеленського.

Що відомо про Міністерство закордонних справ України? Міністерство закордонних справ України (МЗС України) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є основним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

Саміт миру у Швейцарії - що відомо

Нагадаємо,Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба напередодні заявив, що Росія намагаєть масштабно протидіяти проведенню Саміту миру, ініційованого Україною.

Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк оцінив відмову президента США Джо Байдена брати участь в глобальному Саміті миру, ініційованому Володимиром Зеленським. Він назвав "качелями" нинішній стан справ та запевнив, що Україні та США вдасться досягти домовленостей.

За інформацією Financial Times, Сполучені Штати підготували двосторонні "гарантії безпеки" для України, включно з військовою підготовкою, обміном розвідданими та фінансовою допомогою.

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