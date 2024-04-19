'Рухайся, Європо': Трамп зробив несподівану заяву про виживання України

Експрезидент США Дональд Трамп вперше висловився про необхідність посилити підтримку України.

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Трамп уперше висловився про необхідність посилити підтримку України / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/DonaldTrump

Експрезидент США Дональд Трамп та кандидат у президенти несподівано заявив, що виживання України є важливим для Америки. Він також розкритикував європейських союзників за недостатню підтримку країни. Про це він написав у соцмережі Truth Social, пише Reuters.

Трамп засудив європейські країни, оскільки ті витрачають недостатньо коштів для підтримки України. Експрезидент США закликав партнерів зрівнятися з його країною у рівні допомоги.

"Чому Європа не може виділяли такі ж або порівнянні гроші, які вкладають Сполучені штати Америки, щоб допомогти країні, яка цього відчайдушно потребує? " - наголосив Дональд Трамп. відео дня

Колишній президент Сполучених штатів Америки зазначив, що для США "важливе виживання України". Також Трамп дорікнув європейським лідерам і заявив, що насамперед Євпропа має бути зацікавленою у цьому.

"Як усі погоджуються, українське виживання та сила мають бути набагато важливішими для Європи, ніж для нас, але це також важливо для нас. Рухайся, Європо!", - додав він.

Заява Трампа зʼявилася після його зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, де вони обговорили пропозицію про збільшення видатків членів НАТО на оборону. У своєму дописі він також вперше висловив необхідність посилення підтримки України, проте не підтримав законопроект про виділення країні 61 мільярда доларів.

Скандальні заяви Трампа - що політик казав про війну в Україні

Раніше Трамп відзначався відносно суперечливою позицією і висловлюваннями щодо України. Нагадаємо, на політичному мітингу в аеропорту Дейтона, ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України "видатним продавцем" та заявив, що Володимир Зеленський краще вміє залучати інвестиції, ніж він сам.

Також Трамп висловив незадоволення НАТО, оскільки він недостатньо задовольняє військові потреби України. У соцмережі Truth Social він обурився тим, що Сполучені Штати допомагають Україні на понад 100 мільярдів доларів більше, ніж НАТО.

Крім цього, видання The Washington Post розкрило деталі мирного плану Дональда Трампа. За версією американського політика, Київ має віддати країні-агресору окуповані Крим і Донбас.

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