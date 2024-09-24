Дуда виступив проти блокування вступу України до ЄС через "питання Волині"

Путін напав на Україну, щоб зупинити її інтеграцію з ЄС, нагадав польський лідер.

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Дуда розкритикував заяву міністра оборони Польщі про блокування вступу України до ЄС / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підтримує вступ України до Євросоюзу, а заяви про блокування цього процесу відповідають політиці російського диктатора Володимира Путіна.

Як пише польське видання Rzeczpospolita, у Дуди запитали про заяву міністра оборони країни Владислава Косиняка-Камиша, який сказав, що якщо питання Волині між Варшавою і Києвом не буде вирішено, то Україні не буде місця в Євросоюзі. Президент Польщі розкритикував ці слова.

За словами Дуди, Путін напав на Україну, щоб зупинити її інтеграцію з ЄС.

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"Якщо хтось каже, що заблокують доступ України до Європейського Союзу, це відповідає політиці Володимира Путіна. Я не знаю, чи є це наміром нинішнього уряду. Мені хотілося б знати, що саме мають на увазі міністри і прем'єр-міністри, коли роблять подібні заяви", - сказав польський лідер.

Дуда додав, що польська влада намагається уникати напруження між Варшавою і Києвом, зокрема, в контексті історичних питань, таких як Волинська трагедія.

Він зазначив, що обговорював цю трагедію з українським лідером Володимиром Зеленським, наголошуючи на важливості пошуку порозуміння.

"Я намагався діяти так, щоб не створювати точок напруги між Варшавою і Києвом (...). Це було непросто, тому що між нами є складні питання. Але я також говорив про ці питання з президентом Зеленським, і найкращим прикладом цього була присутність президента в Луцьку в річницю Волинської трагедії", - сказав Дуда.

Дмитро Кулеба і операція "Вісла" - деталі скандалу Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу на Campus Polska Przyszłości, відповів на запитання про відновлення ексгумації жертв Волинської трагедії. "Ви знаєте, що таке операція "Вісла", і знаєте, що всі ці українці були примусово виселені з українських територій, щоб жити, зокрема, в Ольштині", – сказав Кулеба. Ці слова викликали обурення низки польських політиків, які звинуватили Кулебу у територіальних претензіях: Депутат від PiS Януш Ковальський висловив думку, що Кулеба має бути визнаний персоною нон грата в Польщі.

Депутат від PiS мер Хелма Якуб Банашек заявив, що має велике співчуття до України, але після слів Кулеби відчув, що "повного примирення у правді не буде"

Екс-прем’єр-міністр Беата Шидло заявидла, що Кулеба назвав територію Любліна, Підкарпаття та Малопольщі "українськими територіями" і це безпрецедентна подія в польсько-українських відносинах.

Заяви Польщі щодо вступу України до ЄС і НАТО

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Польща не зможе погодитися на вступ України до Європейського Союзу доти, доки між країнами не закінчаться суперечки довкола подій на Волині в роки Другої світової війни.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Україну якнайшвидше дати дозвіл на пошуки та ексгумацію поляків, яких було вбито під час етнічних чисток під час Другої світової на Волині.

Польща сподівається, що зможе чинити тиск на Україну в питанні ексгумації жертв Волинської трагедії під час свого піврічного головування в ЄС у січні 2025 року. Як повідомляє польський журналіст Марцін Терлік, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський і президент України Володимир Зеленський уже мали у вересні неприємні переговори на цю тему.

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