Погрози зайшли далеко: між Угорщиною і Євросоюзом виник серйозний конфлікт

Предметом загострених відносин стала нещодавня заява угорського уряду щодо мігрантів.

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Якщо Угорщина реалізує задумане, це буде порушенням закону ЄС / Колаж: Главред, фото: EEAS, ua.depositphotos.com

У Європейській комісії назвали неприйнятною заяву з Угорщини щодо оплати проїзду до Брюсселя нелегальних мігрантів і шукачів притулку, які прибувають до країни.

Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер. За його словами, такі дії представників Угорщини суперечать принципам лояльності у співпраці між країнами-членами союзу.

Водночас представниця Єврокомісії Аніта Гіппер, що займається питаннями міграції, попередила Угорщину, що у випадку втілення в життя погроз буде порушено законодавство ЄС і безпеку Шенгенської зони в цілому буде підірвано.

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"Саме тому Комісія перебуває в контакті з угорською владою, щоб переконатися, що ця акція не відбудеться і що Угорщина утримається від неї. Ми також контактуємо із сусідніми країнами, а також з органами юстиції та внутрішніх справ, і ми також готові використати всі наші повноваження, щоб забезпечити дотримання законодавства ЄС", – додала вона.

Що таке Європейська комісія? Європейська комісія (або скорочено Єврокомісія) — вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу, який приблизно відповідає ролі і функціям уряду у системах національних держав. На відміну від національних урядів, Єврокомісія також може виконувати функцію законодавчої ініціативи, але тільки у рамках ЄС та відповідно до Законодавства Європейського Союзу, пише Вікіпедія.

Відносини Угорщини та Євросоюзу

Останнім часом більшість країн ЄС незадоволені політикою та діями угорського уряду в рамках членства в союзі. Зокрема Литва збирається оскаржити рішення Угорщини спростити в'їзд громадян країни-агресора Росії та Білорусі.

Напередодні Єврокомісія дослідила вплив санкцій України на постачальника енергоресурсів "Лукойл" з країни-агресора Росії і виявила, що підстав для занепокоєння через зупинку транзиту нафти до Угорщини немає.

Раніше угорська компанія Ganz-Mavag Europe Zrt запропонувала іспанському уряду купити Talgo SA - виробника поїздів. Однак Мадрид відхилив пропозицію через "загрози стратегічним інтересам і національній безпеці".

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