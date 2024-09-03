На кону шлях в ЄС: у Польщі різко закликали вирішити одне з питань щодо Волині

Міністр Польщі наголосив на можливості його країни впливати на рішення щодо шляху України в ЄС.

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Сікорський вважає, що Україна має вирішити це питання в знак подяки Польщі / Колаж: Главред, фото: pixabay, Dmytro Kuleba, Radosław Sikorski

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Україну якнайшвидше дати дозвіл на пошуки та ексгумацію поляків, які були вбиті під час етнічних чисток під час Другої світової на Волині.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому в соцмережі X. Сікорський у підписі до відео різко наголосив на тому, що його колега з України, Дмитро Кулеба, зробив помилку.

"Наші співвітчизники заслуговують на поховання. Україна має розуміти темні сторінки своєї історії. Втім, з його (Дмитра Кулеби - Главред) відповіді можна зрозуміти, що під час наших двосторонніх розмов я вже піднімав питання про необхідність відновити ексгумацію", – пояснив очільник МЗС Польщі. відео дня

Сікорський також наголосив на тому, що Польща матиме слово під час рішення щодо шляху України в ЄС, зокрема на етапі закриття переговорних глав, тому Україні, за його словами, краще вирішити це питання якнайшвидше. Міністр назвав це "вдячністю" Польщі за те, що вона сьогодні робить для України.

Хто такий Радослав Сікорський? Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

Заяви Польщі щодо вступу України в ЄС та НАТО

Нагадаємо, відповідь міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про відновлення ексгумації жертв Волинської трагедії, викликала неабиякий скандал серед я низки польських політиків, які звинуватили Кулебу у територіальних претензіях. З цього приводу прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна не стане членом ЄС без згоди його країни, оскільки не відповідає стандартам, в тому числі культурно-політичним.

Нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не зможе погодитися на вступ України до Європейського Союзу до тих пір, поки між країнами не закінчаться суперечки довкола подій на Волині у роки Другої світової війни.

Хоча раніше президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що Україна отримає запрошення від НАТО на наступному саміті. Дуда наголосив, що ніхто не з Альянсу не має права диктувати, як вчиняти у цій ситуації членам НАТО, і що це "має бути демократичне рішення українського народу і країн-союзників".

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