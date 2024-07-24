Рішення щодо Волині: в Польщі поставили неочікувану умову вступу України до ЄС

Польща виступала за підтримку вступу України в ЄС, однак тепер міністр оборони висунув неочікувану вимогу.

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У Польщі вимагають вирішити питання щодо Волині перш ніж Україна ввійде в ЄС / Колаж: Главред, фото: flickr, Władysław Kosiniak-Kamysz

Польща не зможе погодитися на вступ України до Європейського Союзу до тих пір, поки між країнами не закінчаться суперечки довкола подій на Волині у роки Другої світової війни. Про це в етері Polsat News заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Він зазначив, що у теперішніх умовах Польща наскільки може підтримує Україну, але у відносинах між країнами не все ідеально. Тому, на його думку, реальна політика "має поставити ультиматум", щоб вступ України до Євросоюзу не був можливим без вирішення "питання Волині".

Косіняк-Камиш додав і те, що кінець війни для Польщі настане тільки тоді, коли Україна здобуде перемогу над країною-агресором Росією, оскільки в іншому випадку зберігатиметься пряма загроза війни для Польщі.

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"Тут вирішується питання безпеки Польщі і питання Європи", – підкреслив він.

Що таке Polsat News? Polsat News — польський інформаційний телеканал, перший телеканал групи Polsat, віщає з 7 червня 2008. Керівником каналу з моменту його утворення є Генрік Собірайський, пише Вікіпедія.

Вступ України в ЄС - що відомо

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 25 червня, Європейський Союз офіційно розпочав переговори щодо членства в ЄС України та Молдови.

Раніше стало відомо, що початок офіційних переговорів щодо членства України в Європейському Союзі не означає, що процес завершиться швидко. Україна планує виконати всі вимоги для вступу до 2030 року.

Нагадаємо, що Україні доведеться повністю адаптувати законодавство, правову систему та економіку до умов Європейського союзу.

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