"Підтверджено влучання": Генштаб розкрив подробиці удару по НПЗ на півдні РФ

Завод з первинної переробки нафти і виробництва нафтопродуктів позиціонується як "міні-НПЗ".

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Удар завдано по НПЗ у РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

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У ніч на 5 лютого уражено НПЗ у Краснодарському краї

НПЗ задіяний у постачанні ПММ для російської окупаційної армії

Підрозділи Служби безпеки України у взаємодії зі Збройними силами та іншими складовими Сил оборони в ніч на 5 лютого уразили ТОВ "Албашнефть" у Краснодарському краї РФ.

"Підтверджено влучання. На об'єкті виникла пожежа", - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Уточнюється, що цей завод із первинної переробки нафти і виробництва нафтопродуктів позиціонується як "міні-НПЗ" і задіяний у постачанні бензинів і дизеля для російської окупаційної армії.

У Генштабі ЗСУ також звернули увагу на те, що результати ураження НПЗ у Краснодарському краї уточнюються.

Крім того, у Генштабі поінформували про те, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вели бойову роботу по російському зенітному ракетному комплексу "Бук", що знаходився на тимчасово окупованій території Запорізької області.

"Зафіксовано успішне влучання та пошкодження цілі", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 5 лютого невідомі безпілотники атакували Краснодарський край країни-арессора РФ. У результаті на місцевій нафтобазі виникла пожежа. Була атакована нафтобаза ТОВ Албашнефть.

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 лютого в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. За даними росЗМІ, невідомі дрони атакували НПЗ у Волгограді та Астраханський газопереробний завод.

Нагадаємо, раніше дрони атакували Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області країни-агресора РФ. У результаті пошкоджено обладнання, підприємство зупинило роботу.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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