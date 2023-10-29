Атакували 2 безпілотники: СБУ стоїть за підривом нафтопереробного заводу в РФ - ЗМІ

За інформацією джерел, одразу два безпілотники вдарили по Афіпському нафтопереробному заводу.

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СБУ нібито причетна до підриву Афіпського НПЗ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У російському Краснодарський край спалахнув Афіпський нафтопереробний завод. Виявилося, що це сталося не випадково і за цим нібито стоїть Служба безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформовані джерела.

В результаті атаки на Афіпском НПЗ було пошкоджено дороге обладнання. Відомо, що паливом з цього заводу забезпечувалися російські окупанти. Повідомляється, що ціль атакували два безпілотники.

"Такі об'єкти - важлива ціль. Адже тільки за минулий рік на підприємстві виробили понад 7 млн тонн авіаційного пального, яке використовувалося для ворожої військової авіації, щодня атакуючої Україну", - йдеться в повідомленні. відео дня

На території заводу було пошкоджено кілька установок, де переробляють пальне. Повідомляється, що в результаті удару загорілося кілька резервуарів з "чорним золотом".

Дивіться відео з підривом Афіпського НПЗ:

СБУ нібито причетна до підриву Афіпського НПЗ / фото: скріншот

Вибухи в Росії

29 жовтня стався вибух на території Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Безпілотник впав на території заводу приблизно о 03:24. Після вибуху спалахнула пожежа.

У Telegram-каналі відзначали, що "за офіційними даними оперативного штабу на території НПЗ сталося локальне загоряння, яке було оперативно ліквідовано службами заводу протягом пів години. Причини події встановлюються".

Також стало відомо про те, що в Росії не можуть загасити масштабну пожежа в нафтових резервуарах "Лукойлу". З вогнем борються вже понад 5 годин. Вибух пов'язують з "роботами з очищення" і "детонацією залишкових газів".

Через 5 годин ліквідації пожежі вогонь перекинувся на сусідній резервуар, який, на відміну від першого сховища, був заповнений нафтою на висоту 5-7 м.

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