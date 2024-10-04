'Мали допомогти Україні раніше': неочікуване зізнання колишнього генсека НАТО

Є щось, про що я в певному сенсі шкодую, сказав Столтенберг.

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Столтенберг сказав, про що шкодує / колаж: Главред, фото: скірншот з відео, 22 окрема механізована бригада

Захід повинен був забезпечити Україну більшою кількістю зброї перед російським вторгненням і коли росіяни вже почали напад. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Financial Times.

Він зазначив, що від початку російського вторгнення в Україну йому доводилося одночасно працювати за трьома напрямками: підтримувати допомогу Україні, інформувати західну громадськість про загрозу з боку Володимира Путіна та уникати ядерної війни НАТО проти Росії. Останнє, ймовірно, заважало першим двом завданням, пише FT.

"Якщо є щось, про що я в певному сенсі шкодую і бачу набагато чіткіше, так це те, що ми повинні були надати Україні набагато більше військової підтримки набагато раніше. Я думаю, ми всі повинні визнати, що ми повинні були дати їм більше зброї перед вторгненням. І ми повинні були дати їм більш досконалу зброю, швидше, після вторгнення. Я визнаю свою частину відповідальності", – зізнався Столтенберг. відео дня

За його словами, відправка летальної зброї в Україну була предметом напруженої дискусії. Більшість членів НАТО були проти передачі Україні такої зброї перед вторгненням через те, що "дуже боялися наслідків".

"Я пишаюся тим, що ми зробили, але це було б великою перевагою, якби це почалося раніше. Можливо, це могло навіть запобігти вторгненню або, принаймні, значно ускладнило [Росії] робити те, що вони зробили", – наголосив колишній генсек НАТО.

Що відомо про Financial Times? Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Позиція Столтенберга щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, раніше, Столтенберг говорив, що чим сильнішою та тривалішою буде підтримка України, тим швидше може завершитися війна, розв'язана Росією. За його словами, успіх у цій війні безпосередньо залежить від обсягів зброї, яку отримає Київ.

Також він закликав європейських членів НАТО збільшити свої зобов'язання на фоні занепокоєння, що фінансування США може бути зменшене або припинене, якщо Дональд Трамп виграє вибори.

Крім того, колишній генсек НАТО висловлював сподівання, що в найближчі 10 років Україна стане членом Північноатлантичного альянсу.

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