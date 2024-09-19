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Думку Путіна вже не змінити: Столтенберг назвав вирішальний фактор закінчення війни

Юрій Берендій
19 вересня 2024, 21:36
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Війна в Україні може закінчитись України в разі відповідної підтримки та постачання зброї з боку країн Заходу, зазначив Столтенберг.
Думку Путіна вже не змінити: Столтенберг назвав вирішальний фактор закінчення війни
Столтенберг розповів, як може закінчитись війна Росії проти України / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

Чим сильнішою та тривалішою буде підтримка України, тим швидше може завершитися війна, розв'язана Росією. За його словами, успіх у цій війні безпосередньо залежить від обсягів зброї, яку отримає Київ. У своїй прощальній промові перед відставкою Столтенберг підкреслив, що діалог працює лише тоді, коли він підкріплений сильною обороною, що Україна чітко демонструє.

Генсек НАТО також зазначив, що найшвидший спосіб закінчити війну — це програти її, але це не принесе миру, а лише окупацію. Він наголосив, що президент Росії Володимир Путін вірить у можливість досягти своєї мети, "перечекавши" Захід.

"Я не вірю, що ми можемо змінити думку Путіна. Але я вірю, що ми можемо змінити його розрахунки. Надавши Україні більше зброї, ми можемо змусити Путіна зрозуміти, що він не зможе отримати бажане силою... Парадокс полягає в тому, що чим більше зброї для України ми зможемо поставити, тим більша ймовірність того, що ми зможемо досягти миру та припинити війну", – продовжив Столтенберг.

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Тому підтримка України з боку НАТО має вирішальне значення, і будь-яка майбутня мирна угода повинна супроводжуватися потужною військовою допомогою та надійними гарантіями безпеки для забезпечення тривалого миру.

"Без стабільної України не може бути стабільної безпеки в Європі. А без членства в НАТО не буде міцної безпеки для України. Двері НАТО відчинені. Україна приєднається (до НАТО, – ред.)", – резюмував він.

Думку Путіна вже не змінити: Столтенберг назвав вирішальний фактор закінчення війни
Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Хто такий Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО.

У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія може розпочати нову хвилю активного наступу на Покровськ, залежно від подій на флангах, заявив політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Тим часом Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, висловив думку, що Росія може підготуватися до військових дій проти НАТО до 2030 року. Він зазначив, що західні санкції, великі втрати й обмежена військова підтримка з боку Китаю, Ірану та КНДР стримують перебудову економіки РФ під військові потреби. Однак навіть за нинішніх умов Росія може бути готова до конфлікту з Альянсом протягом наступних шести років.

Крім того, українські сили зупинили наступ російських військ у Курській області, частина якої залишається під контролем України, повідомив представник комендатури ЗСУ на Курщині Олексій Дмитрашковський. Він уточнив, що росіяни намагалися атакувати позиції українських підрозділів з флангів, але ЗСУ зупинили ці спроби.

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