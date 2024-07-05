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Членство України в НАТО та закінчення війни: Столтенберг зробив важливу заяву

Марія Николишин
5 липня 2024, 12:03
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Путін реалізує в Україні стратегію затягування часу, сподіваючись послабити рішучість Заходу, впевнений Столтенберг.
Членство України в НАТО та закінчення війни: Столтенберг зробив важливу заяву
Україна може вступити в НАТО до 2034 року / колаж: Главред, фото: president.gov.ua, pixabay

Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що в найближчі 10 років Україна стане членом Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє DW.

Також він наголосив на необхідності нарощування військової допомоги Києву напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

"Чим сильнішою буде ця підтримка, тим швидше може закінчитися війна, розв'язана Росією проти України", - підкреслив Столтенберг.

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За словами генсека НАТО, диктатор РФ Путін реалізує в Україні стратегію затягування часу, сподіваючись послабити рішучість Заходу.

"Путін вважає, що зможе пересидіти нас. Ми повинні переконати його в тому, що він не зможе пересидіти нас, і тоді це створить умови для закінчення війни", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Членство України в НАТО та закінчення війни: Столтенберг зробив важливу заяву
Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Хто такий Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО.

У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

Саміт НАТО в США - останні новини

Нагадаємо, з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США Вашингтоні відбудеться саміт НАТО, під час якого Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі. Про це заявив заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс.

За словами Володимира Зеленського, Україна проводить активну роботу над тим, щоб наступний саміт країн-членів НАТО, який пройде у Вашингтоні був успішним для всіх сторін. Зокрема, Україна може взяти участь у кількох платформах у межах саміту.

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що основна увага на саміті НАТО, який пройде в липні у Вашингтоні, буде зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі.

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