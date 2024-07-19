УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Європа має бути готова: Столтенберг спрогнозував тривалість війни в Україні

Юрій Берендій
19 липня 2024, 12:09
114
Генеральний секретар НАТО закликав країни Альянсу бути готовими до того, що війна в Україні може затягнутись на термін понад 10 років.
Європа має бути готова: Столтенберг спрогнозував тривалість війни в Україні
В НАТО збентежили прогнозом щодо тривалості війни / Колаж Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада

Столтенберг закликав європейських членів НАТО збільшити свої зобов'язання на фоні занепокоєння, що фінансування США може бути зменшене або припинене, якщо Дональд Трамп виграє вибори. Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

На запитання журналістів, чи повинні союзники по НАТО бути готовими до тривалої війни в Україні на термін понад 10 років, Столтенберг відповів ствердно: "Так".

Генеральний секретар НАТО зазначив, що парадокс війни в Україні полягає в тому, що чим довше західні союзники зберігають свою підтримку України, тим швидше може закінчитись конфлікт.

відео дня

"Головний меседж полягає в тому, що чим сильнішою буде підтримка України і чим довше ми готові взяти на себе зобов'язання, тим швидше закінчиться ця війна. Парадокс полягає в тому, що зараз президент Путін вважає, що він може перечекати нас. Тому війна триває", – сказав він.

Столтенберг зазначив, що коли світ демонструє намір підтримувати Україну довготривалий термін, створюються умови для вирішення конфлікту таким чином, що Україна вийде з нього переможцем, як суверенна та незалежна держава.

Хто такий Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО.

У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 липня кандидат у президенти США Дональд Трамп знову заявив, що зможе зупинити війну в Україні "одним телефонним дзвінком". Він також попередив, що світ на межі Третьої світової війни, і пообіцяв змінити ситуацію.

Російські війська продовжують активні наступальні дії на Куп'янському напрямку, досягаючи локальних успіхів на значних ділянках фронту, повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Останні півтора роки Україна активно веде дипломатичні зусилля, щоб отримати винищувачі F-16 від західних партнерів. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що з їхньою появою військові зусилля значно посиляться. Проте постачання літаків все ще залишається обіцянкою цього літа, і партнери затягують з рішенням, що критично важливо для розблокування неба над Україною та недопущення домінування Росії в повітрі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Йенс Столтенберг
Реклама

Головне за день

"Постійний витік радіації": в РФ "сталась аварія" на Ростовській АЕС - що відомо

"Постійний витік радіації": в РФ "сталась аварія" на Ростовській АЕС - що відомо

12:59 Світ
Європа має бути готова: Столтенберг спрогнозував тривалість війни в Україні

Європа має бути готова: Столтенберг спрогнозував тривалість війни в Україні

12:09 Україна
"Можу зупинити будь-яку війну": Трамп заявив про загрозу Третьої світової та згадав про Україну

"Можу зупинити будь-яку війну": Трамп заявив про загрозу Третьої світової та згадав про Україну

11:33 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Україна припинила транзит нафти з РФ: в Угорщині та Словаччині негайно відреагували 2981

Україна припинила транзит нафти з РФ: в Угорщині та Словаччині негайно відреагували

Чому провалився великий контрнаступ ЗСУ: аналітики розкрили важливі деталі 2537

Чому провалився великий контрнаступ ЗСУ: аналітики розкрили важливі деталі

Наступ РФ на Харківщину: окупантам вдалось досягти однієї мети - Жорін 2204

Наступ РФ на Харківщину: окупантам вдалось досягти однієї мети - Жорін

Мама сказала, що це фотошоп : волонтерка показала, який вигляд Олена Зеленська має в реальному житті 2038

"Мама сказала, що це фотошоп": волонтерка показала, який вигляд Олена Зеленська має в реальному житті

Останні новини

12:59

"Постійний витік радіації": в РФ "сталась аварія" на Ростовській АЕС - що відомо

12:18

В Україну йде антициклон Frederik: якою буде погода в Україні на вихідних

12:09

Європа має бути готова: Столтенберг спрогнозував тривалість війни в Україні

11:58

Зрадниця Лоліта розповіла про важкий стан своєї доньки

11:53

"Вона людина молода": Ахтем Сеітаблаєв розкрив причину розриву зі своєю нареченою

У вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день - РябцевУ вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день - Рябцев
11:44

Наступного тижня в Україні може покращитися ситуація зі світлом - Рябцев

11:33

"Можу зупинити будь-яку війну": Трамп заявив про загрозу Третьої світової та згадав про Україну

11:17

З'являються "сині екрани смерті": в ОС Windows стався глобальний збій - що відомо

11:01

Китайський гороскоп на завтра 20 липня: Півням - позитивні зміни, Свиням - сумніви

Реклама
10:58

Ні участі, ні дозволу: Шольц відповів на заклик Зеленського збивати ракети РФ

10:39

Росіяни мають локальні успіхи поблизу Куп'янська: наскільки важка ситуація - МВА

10:27

В Якутії зник гелікоптер із трьома співробітниками ФСБ на борту

10:18

"Це коханка Жадана": відома журналістка зробила зізнання про життя письменника

10:00

"Буде важко": Зеленський назвав наслідки можливого президенства Трампа для України

09:57

У роботі "Нової пошти", мобільного оператора та банку стався масштабний збій

09:25

Зеленський і Трамп планують провести телефонну розмову - CNN

09:05

Окупанти просуваються на трьох напрямках і "кинули оком" на Сумщину - ISW

08:47

Зеленський сказав, коли піде з посади президента

08:16

Уперше після Клінтона 27 років тому: Зеленський виступить на засіданні уряду Британії

08:10

"Шахеди" з Білорусі: важливий нюанс для УкраїниПогляд

Реклама
08:03

"Це ніщо": Зеленський відреагував на зволікання заходу у постачанні Україні F-16

07:33

РФ вдарила по житлових багатоповерхівках у Чугуєві: поранено 7 осіб, зокрема й дитинуФото

06:58

Світ має тиснути на РФ, щоб посадити її за стіл переговорів - Зеленський

06:10

Привид української ядерної зброїПогляд

05:00

Як прибрати пухнастість волосся: неймовірний лайфхак із звичайною фольгоюВідео

04:21

Забув ім'я Ллойда Остіна: Байден розсмішив усіх під час інтерв'ю

03:53

Правило 6 годин: дерматолог розповів, коли не можна засмагати

03:46

Чи буде більше світла після спаду спеки: відповідь на найпоширеніше запитання

03:27

Без йоду і прямо в магазині: швидкий тест на перевірку золота - впорається коженВідео

03:00

На тлі чуток про розлучення з чоловіком: Маша Єфросиніна зареєструвалася на сервісі для знайомств

02:05

Різко змінить розклади: що Байден має змінити у своїй кампанії – думка

01:30

Вже хто б казав: Оззі Осборн жорстко розкритикував Брітні Спірс за танці

18 липня, четвер
23:49

"Трусити" буде майже 5-бальний шторм: країну атакувала нова магнітна буря

23:47

Твоя колишня: розкішна принцеса Дубая кинула свого чоловіка онлайн

23:24

Не можуть повірити: Алсу розповіла, як діти реагують на вчинок її чоловіка

22:48

Росія може пускати в бік Білорусі "Шахеди" навмисне - Коваленко

22:42

"Вдячна всесвіту": Ольга Сумська поділилася радісною подією

22:32

РФ може просуватись далі після виходу ЗСУ з Кринок: в DeepState назвали напрямок

22:02

Чому провалився великий контрнаступ ЗСУ: аналітики розкрили важливі деталі

22:00

Не нудьгує: Мурат Налчаджиоглу показав, з ким проводить час після розставання зі своєю пасією

Реклама
21:58

Чи можна собакам кавун: американські кінологи розповіли

21:54

Чи була аварія на Південноукраїнській АЕС: Енергоатом усе заперечує

21:43

Українські війська вийшли з Урожайного на Донеччині: у Зеленського відреагували

21:39

Путіністка Лоліта розповіла правду, чому віддала доньку на виховання своїй матері насправді

21:15

Кейт продовжує хімію: коли принцеса з'явиться на публіці

20:59

Уперше в історії: кадри ураження російської САУ "Мальва" FPV-дрономВідео

20:53

Потужні вибухи в Одесі: росіяни запустили ракету з Криму

20:52

Україна припинила транзит нафти з РФ: в Угорщині та Словаччині негайно відреагували

20:39

Як позбутися мурах у будинку раз і назавжди: 100-відсотковий засіб

20:29

В Україну суне сильне похолодання: області атакують дощі та грози

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти