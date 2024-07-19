Європа має бути готова: Столтенберг спрогнозував тривалість війни в Україні

Генеральний секретар НАТО закликав країни Альянсу бути готовими до того, що війна в Україні може затягнутись на термін понад 10 років.

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В НАТО збентежили прогнозом щодо тривалості війни / Колаж Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада

Столтенберг закликав європейських членів НАТО збільшити свої зобов'язання на фоні занепокоєння, що фінансування США може бути зменшене або припинене, якщо Дональд Трамп виграє вибори. Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

На запитання журналістів, чи повинні союзники по НАТО бути готовими до тривалої війни в Україні на термін понад 10 років, Столтенберг відповів ствердно: "Так".

Генеральний секретар НАТО зазначив, що парадокс війни в Україні полягає в тому, що чим довше західні союзники зберігають свою підтримку України, тим швидше може закінчитись конфлікт.

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"Головний меседж полягає в тому, що чим сильнішою буде підтримка України і чим довше ми готові взяти на себе зобов'язання, тим швидше закінчиться ця війна. Парадокс полягає в тому, що зараз президент Путін вважає, що він може перечекати нас. Тому війна триває", – сказав він.

Столтенберг зазначив, що коли світ демонструє намір підтримувати Україну довготривалий термін, створюються умови для вирішення конфлікту таким чином, що Україна вийде з нього переможцем, як суверенна та незалежна держава.

Хто такий Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 липня кандидат у президенти США Дональд Трамп знову заявив, що зможе зупинити війну в Україні "одним телефонним дзвінком". Він також попередив, що світ на межі Третьої світової війни, і пообіцяв змінити ситуацію.

Російські війська продовжують активні наступальні дії на Куп'янському напрямку, досягаючи локальних успіхів на значних ділянках фронту, повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Останні півтора роки Україна активно веде дипломатичні зусилля, щоб отримати винищувачі F-16 від західних партнерів. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що з їхньою появою військові зусилля значно посиляться. Проте постачання літаків все ще залишається обіцянкою цього літа, і партнери затягують з рішенням, що критично важливо для розблокування неба над Україною та недопущення домінування Росії в повітрі.

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