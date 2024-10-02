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Зеленський тисне на США, щоб силою зброї відвоювоти усі території – The Guardian

Руслана Заклінська
2 жовтня 2024, 23:12
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Сполучені Штати бояться втягнутися в "нескінченну війну", стверджує аналітик Крістофер Чіввіс.
Зеленський тисне на США, щоб силою зброї відвоювоти усі території – The Guardian
Сполучені Штати бояться втягнутися в "нескінченну війну" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

США опинилися в непростому становищі у відносинах з двома своїми іноземними партнерами: президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Про це пише старший науковий співробітник і директор американської державної програми Фонду Карнегі Крістофер Чіввіс для британського видання The Guardian.

За його словами, Вашингтон продовжує надавати обом країнам значну військову підтримку, попри те, що деякі їхні дії можуть суперечити довгостроковим інтересам США. Автор закликає адміністрацію знайти "більш чіткий підхід".

Чіввіс стверджує, що Сполучені Штати не можуть собі дозволити підтримувати Ізраїль "у ескалації конфлікту, який завдає шкоди світовій репутації Америки, робить її новою мішенню для терористів або втягує її у дорогу війну з Іраном, яку неможливо виграти".

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Крім того, автор не оминув увагою і президента Зеленського. Він заявив, що між військовими цілями України та інтересами США існує певний розрив. Хоча Чіввіс підтримує справедливість справи України та її суверенітет, він зауважив, що США не можуть бути втягнуті у нескінченну війну, яка несе реальні ядерні ризики.

"Справа України справедлива, і її суверенітет слід зберегти, але, знову ж таки, Сполучені Штати не можуть бути втягнуті дюйм за дюймом у нескінченну війну – особливо в таку, яка несе реальні ядерні ризики. Зеленський не бажав робити суттєвих кроків до реалістичного припинення вогню. Натомість він тисне в надії відвоювати всю втрачену територію України силою зброї", - йдеться у матеріалі.

Зеленський тисне на США, щоб силою зброї відвоювоти усі території – The Guardian
План перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

"Гардіан

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Війна в Україні та дозвіл на далекобійні удари по РФ - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що військове та політичне керівництво країни готується до досягнення максимальних результатів восени на всіх напрямках, від військових до дипломатичних. Він також наголосив на важливості міжнародної підтримки, зокрема у постачанні далекобійної зброї, і закликав світ до посилення тиску на Росію.

Республіканець і союзник Дональда Трампа Майк Помпео підтримує скасування обмежень на використання Україною західного озброєння проти Росії. На зустрічі у Лондоні 2 жовтня він назвав ці обмеження "дурними" і зазначив, що вони шкодять обороноздатності України.

За даними The Washington Post, російські війська вдосконалили свою тактику ведення бойових дій, що дозволило їм захопити території в Донецькій області з "небаченою агресією".

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