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Для європейців є тільки мирний план Зеленського: Боррель зробив заяву

Дмитро Відоменко
11 липня 2024, 17:46
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Керівник європейської дипломатії висловився з приводу шляхів завершення війни. Жозеп Боррель заявив, що для ЄС прийнятна тільки українська формула миру.

Для європейців є тільки мирний план Зеленського: Боррель зробив заяву
Формула миру президента Зеленського: Жозеп Боррель прокоментував ситуацію/ Колаж: Главред, фото: УНІАН

Для Європейського Союзу немає інших варіантів закінчення війни, окрім як за українською "формулою миру". Про це в рамках саміту НАТО у Вашингтоні заявив керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Ми повинні допомогти Україні подолати російську агресію. Для Євросоюзу немає іншого плану, крім плану Зеленського, і це єдиний мирний план для нас, європейців", - сказав він.

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За словами Борреля, Євросоюз проти тих політичних сил, які стверджують, що "підтримка України продовжить війну" - оскільки, на їхню думку, "мир прийде швидше, навіть якщо це означатиме, що Україна повинна здатися".

Євробюрократ окремо наголосив, що Україну потрібно підтримувати й надалі задля забезпечення її суверенітету та безпеки всього світу.

Хто такий Жозеп Боррель?

Жозеп Боррель Фонтельєс - іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робітничої партії (ІСРП), з 20 липня 2004 року до 16 січня 2007 року - голова Європейського парламенту. З 1 грудня 2019 року - Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

Візит Орбана до Росії - що відомо

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан, якому не вдалося переконати президента Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів із Путіним, після поїздки до Києва вирушив до Москви, де зустрівся з російським диктатором.

На це рішення угорського прем'єра одразу відреагували в ЄС. Голова Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що в угорського прем'єра Віктора Орбана немає мандата від Євросоюзу на поїздку до Путіна в Москву.

Згодом верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель також відреагував на цю звістку і зазначив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який 5 липня здійснив візит до Москви, жодним чином не представляв там Європейський Союз.

Більше новин про рішення та заяви Орбана:

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Володимир Зеленський Жозеп Боррель війна Росії та України
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