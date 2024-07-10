Орбан відмовився від участі в місії Україна-НАТО - що заявив прем'єр Угорщини

Одіозний угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що не буде підтримувати місію Україна-НАТО. Про це політик написав у соцмережі Х.
Орбан заявив, що не братиме участі в місії Україна-НАТО, проте він продовжить розвивати ВПК своєї країни.
"На сьогоднішньому саміті НАТО я ще раз підтверджу, що Угорщина не братиме участі в місії Україна-НАТО, але ми продовжуватимемо досягати наших цілей у розвитку обороноздатності Угорщини, таким чином зміцнюючи наш Альянс", — зазначив Орбан.відео дня
Позиція Орбана щодо України
Нагадаємо, 5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув на зустріч до російського диктатора Володимира Путіна. Під час спілкування Путін одразу ж згадав про Україну та про ультиматуми, які він висовував і раніше щодо припинення війни та передачі деяких територій у власність РФ.
Міністерство закордонних справ України відреагувало на візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви для зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. У заяві відомства було підкреслено, що цей візит не був передбачений або узгоджений з українською стороною і не відображає позицію України щодо конфлікту.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним відправив голові Європейської ради Шарлю Мішелю секретного листа. У ньому він заявив, що впевнений у поразці України у війні з країною-агресором РФ.
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