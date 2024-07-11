Лідери ЄС готують відповідь на візит Віктора Орбана до Росії - Financial Times

Після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до країни-агресора Росії лідери Європейського Союзу збирають спільну відповідь на його дипломатію, що суперечить договорам блоку.
Як пише видання Financial Times з посиланням на співрозмовників, розмови лідерів щодо такої поведінки Орбана та можливі заходи у відповідь на них були на полях саміту НАТО 10 липня. Неофіційні групи лідерів ЄС розглядали написання спільного листа до угорського прем'єра з чітким обуренням та вимогами припинити свої "несанкціоновані зовнішньополітичні прогулянки".
"Досить… Існує багато роздратування та дискусій щодо того, як дати відповідь", — сказав один із співрозмовників.відео дня
Інше джерело заявило виданню, що є й інша пропозиція - скликати спеціальну зустріч міністрів у справах ЄС, яка буде присвячена виключно розгляду порушень Угорщини. І хоч остаточного рішення серед іноземних лідерів ще немає, під час зустрічі більшість різко засудила дії Віктора Орбана.
Представники країн-членів ЄС вважають, що своєю поведінкою прем'єр Угорщини "поставив під загрозу" спільні цілі Європейського Союзу і порушив правила зовнішньополітичної солідарності.
Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо нагадав, що коли він передав головування Угорщині, Орбан пообіцяв зробити все, щоб забезпечити безперервність і не підірвати результати бельгійського уряду. На ділі, на думку Кроо, він цим не займається і його поведінка не відповідає договорам.
Президент Євроради Шарль Мішель також прокоментував дії представника угорського уряду. Він підкреслив, що "єдність є передумовою бути сильним", а коли блок "розділений", він є слабким.
"Якщо нас намагаються розділити, то це не вперше… Ми повинні забезпечити, щоб інші 26 дотримувалися позиції і не були розділені будь-якими спробами посіяти сумніви чи якісь курйозні ідеї", — додав Мішель.
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Візит Орбана до Росії - що відомо
Премʼєр Угорщини Віктор Орбан, якому не вдалося переконати президента Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів з Путіним, після поїздки в Київ вирушив до Москви, де зустрівся з російським диктатором.
На це рішення угорського прем'єра одразу відреагували в ЄС. Голова Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що в угорського прем'єра Віктора Орбана немає мандата від Євросоюзу на поїздку до Путіна в Москву.
Згодом верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель також відреагував на цю звістку і зазначив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який 5 липня здійснив візит до Москви, жодним чином не представляв там Європейський Союз.
Більше новин про рішення та заяви Орбана:
- Путін і Сі припускають, що мирні переговори відбудуться до кінця року - Орбан
- Орбан відмовився від участі в місії Україна-НАТО - що заявив прем'єр Угорщини
- "Перемовник" Орбан поїде до Трампа після зустрічі з Путіним і Сі - Bloomberg
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