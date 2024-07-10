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Путін і Сі припускають, що мирні переговори відбудуться до кінця року - Орбан

Марія Николишин
10 липня 2024, 14:43
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Тепер є більше шансів, що всі можливі пропозиції щодо припинення вогню і "дорожньої карти" мирних переговорів будуть позитивно сприйняті, каже Орбан.
Путін і Сі припускають, що мирні переговори відбудуться до кінця року - Орбан
Путін і Сі припускають, що мирні переговори відбудуться до кінця року / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот, ua.depositphotos.com

Путін і Сі Цзіньпін вважають, що до кінця року між Україною та РФ відбудуться нові мирні переговори . Про це пише El País із посиланням на лист прем'єр-міністра Угорщини Орбана.

За словами видання, ЄС із занепокоєнням і гнівом сприйняв візити Віктора Орбана до президента Росії Володимира Путіна та президента Китаю Сі Цзіньпіна, які угорський лідер називає своєю "мирною місією" для України. Це занепокоєння спонукало прем'єр-міністра Угорщини, який раз на півроку головує в Раді ЄС, бути вимушеним прозвітувати за свої нещодавні зустрічі в Москві та Пекіні.

У двох конфіденційних доповідях, надісланих президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам держав-членів, націонал-популіст Орбан підбиває підсумки перемовин і стверджує, що Європа має "запустити" мирну ініціативу, не чекаючи Сполучених Штатів.

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"Виходячи з моїх розмов, я вважаю, що тепер є більше шансів, що всі можливі пропозиції щодо припинення вогню і "дорожньої карти" мирних переговорів будуть позитивно сприйняті", - ідеться у звіті Орбана про його поїздку до Москви.

"Політичне лідерство з боку США обмежене через тривалу виборчу кампанію. Тому ми не можемо очікувати, що він виступить із будь-якою подібною пропозицією в найближчі місяці. Ми повинні враховувати, що виступ з європейською ініціативою відповідає духу європейської стратегічної автономії", - каже Орбан.

Повідомляється, що угорський прем'єр-міністр визнає, що говорив із китайським президентом про можливі сценарії конфлікту після президентських виборів у листопаді, у США.

"Я висунув ідею про те, що новий обраний президент зіштовхнеться з тиском, який вимагає швидкого політичного результату, ще до вступу на посаду. Перемир'я, що передує мирним переговорам, а також швидкі та інтенсивні мирні переговори можуть становити інтерес для нової адміністрації", - сказав Орбан Сі Цзіньпіну.

Китайський лідер "не коментував можливості такого сценарію", продовжує угорський прем'єр-міністр.

У своїх доповідях Орбан також переказує аргументи Кремля про війну проти України і бачення Китаєм великомасштабного вторгнення. Він каже, що ЄС повинен поговорити з азіатським гігантом, щоб підготувати майбутній мирний діалог, і що Пекін передав йому людину, яка вважає себе "... чесним посередником".

"Президент Сі розглядає політику Китаю як політику миру, тоді як політика США і Європи - це політика війни, в якій Європа автоматично слідує американській лінії", - заявив угорський лідер у своїй доповіді за підсумками візиту до Пекіна.

Що стосується формули миру, Орбан каже, що Путін вважає "релевантною" пропозицію, яку було винесено на стіл навесні 2022 року - єдиний раз, коли Київ і Москва брали участь у прямих переговорах.

Орбан стверджує, що Путін і Сі Цзиньпінь припускають, що нові мирні переговори між Росією і Україною відбудуться до кінця року. Він каже, що російський диктатор не згадував про свої власні втрати на фронті, але говорив про українські втрати - які, за його словами, становлять від 40 до 50 тисяч на місяць - і про те, що бойові дії посилилися в останні тижні.

Також Путін запропонував Україні припинення бойових дій з низкою умов, які по суті означають капітуляцію київських військ.

"Мирний план" Віктора Орбана

2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан. Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні, відповідаючи на запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні.

Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми.

Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів.

"Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна зробити інакше: спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу цих переговорів", - угорський прем'єр.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Угорщина не перша країна, яка говорить про припинення вогню, але в України є чітка позиція, як досягти миру. Її обговорення вже почалося під час першого саміту миру. За словами Жовкви, якщо Росія не говоритиме мовою ультиматумів, то під час другого саміту її представники зможуть у тому чи іншому порядку бути присутніми.

Зустріч Орбана і Путіна - що відомо

Нагадаємо, 5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув на зустріч до російського диктатора Володимира Путіна. Під час спілкування Путін одразу ж згадав про Україну та про ультиматуми, які він висовував і раніше щодо припинення війни та передачі деяких територій у власність РФ.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви для зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. У заяві відомства було підкреслено, що цей візит не був передбачений або узгоджений з українською стороною і не відображає позицію України щодо конфлікту.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним відправив голові Європейської ради Шарлю Мішелю секретного листа. У ньому він заявив, що впевнений у поразці України у війні з країною-агресором РФ.

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війна в Україні Сі Цзіньпін Володимир Путін Віктор Орбан мирні переговори з Росією
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