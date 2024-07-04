Буде скандал: у Єврораді кажуть, що в Орбана немає мандата на поїздку до Путіна

Орбан тепер постане перед Путіним у новому статусі.

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Орбан і Путін можуть зустрітися в Москві / Колаж: Главред, фото: flickr

Голова Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що в угорського прем'єра Віктора Орбана немає мандата від Євросоюзу на поїздку до Путіна в Москву.

З 1 липня Угорщина почала офіційно головувати в Раді ЄС. Отже, якщо Орбан усе-таки відвідає Москву, то його зустріч із Путіним матиме інший характер і однозначно новий - вищий - рівень.

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Мішель же зазначає, що таких повноважень - представляти Євросоюз у Кремлі - Угорщина не отримувала, і це ніхто в Брюсселі не схвалював.

"Головуюча в ЄС країна (Угорщина) не має мандата на взаємодію з Росією від імені ЄС. Європейська рада чітко заявляє: Росія - агресорка, Україна - жертва. Жодні обговорення щодо України не можуть відбуватися без України", - відповів Мішель.

Хто такий Шарль Мішель Шарль Мішель - бельгійський та європейський політик і державний діяч, голова Європейської Ради з 1 грудня 2019 року. 69-й прем'єр-міністр Бельгії (2014-2019), повідомляє Вікіпедія. Представник франкомовної спільноти, лідер партії "Реформаторський рух" (2011-2014, 2019). Наймолодший прем'єр-міністр Бельгії з 1845 року.

Поїздка Орбана до Москви після Києва - головне

Сьогодні ввечері, 4 липня, ЗМІ дізналися про наміри Орбана відвідати Москву 5 липня. Сам Будапешт ці плани приховує за оголошеним візитом в Азербайджан у ті дні.

Зустріч Орбана з Путіним відбудеться всього за кілька днів після зустрічі із Зеленським, коли президент відмовив угорському прем'єру в його закликах "припинити ведення вогню".

Орбана, згідно з інформацією преси, буде супроводжувати глава МЗС Петер Сійярто, який напередодні розмовляв із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

За оцінкою експертів, Орбан, користуючись своїм тимчасовим статусом особи, яка головує в Євросоюзі, найімовірніше, прагнутиме стати посередником між Росією, США та Китаєм.

Крім того, нещодавно Орбан сформував групу "Патріоти Європи" всередині Європарламенту. Тепер проросійський політик намагатиметься очолити європейських популістів-трампістів.

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