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Колаборанти у Криму вже готові до "жесту доброї волі" - Гуменюк

Аліна Дембіцька
4 серпня 2023, 21:07 оновлено 4 серпня, 21:13
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Виїхати з півострова тепер стало значно важче. Це пов'язано з тим, що Кримський міст перевантажений та "втомився", його пропускна здатність обмежена.
Украинские военные, Наталья Гуменюк
Колаборанти у Криму вже готові до "жесту доброї волі" / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скріншот

Колаборанти, які перебувають на території тимчасово окупованого Криму, готові розпочати свою втечу з півострова. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода".

Як зазначила Гуменюк, наразі російські загарбники намагаються створити картинку, що вони нібито залишаться у Криму надовго. Але місцеві мешканці вже розуміють, що відбулася евакуація сімей "чиновників" і вивезено майно.

"Це всі ознаки того, що колаборанти верхнього ешелону вже готові до майбутнього жесту доброї волі", - підкреслила речниця ОК "Південь".

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Вона також зазначила, що навіть при бажанні великої кількості людей втекти з Криму, виїхати з півострова тепер стало значно важче. Це пов'язано з тим, що Кримський міст перевантажений та "втомився", його пропускна здатність обмежена. Крім того, об'їзні шляхи є досить небезпечними, що ускладнює ситуацію з виїздом з півострова.

Колаборанти у Криму вже готові до 'жесту доброї волі' - Гуменюк
Колаборанти у Криму вже готові до "жесту доброї волі" / скріншот

"Там цивільні потрапляють до такої бутербродної композиції, коли цивільні автомобілі вставляються у військові колони, щоб створити живий щит. І люди не дуже хочуть у цій ситуації ризикувати власним життям", - розповіла Гуменюк.

Повернення Криму під контроль України

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше розповів про те, коли буде звільнений Крим. За словами начальника військової розвідки, армія України незабаром зайде на захоплений Росією півострів.

Як зазначив представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, Україна взяла Крим під вогневий контроль. Тепер там немає жодної точки, до якої не дотягувалися б ЗСУ. На балансі української армії є не тільки ракети Storm Shadow, а й інше серйозне озброєння. Кримчанам слід триматися подалі від військових об'єктів.

Раніше російський адвокат і правозахисник Микола Полозов заявив, що російські еліти зрозуміють, що вони "підуть на дно" разом з Путіним в той момент, коли російська окупаційна армія втратить Крим. Він підкреслив, що у цей момент оточення диктатора може навіть задуматися про те, щоб передати його під суд.

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