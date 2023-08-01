"Окупанти серйозно відчують наслідки нашої роботи": Зеленський провів важливу нараду

Президент заявив, що влада готує низку міжнародних заходів – цей тиждень буде дуже важливим для України, для нашої зовнішньої політики.

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Зеленський провів важливу нараду / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 серпня, провів важливу нараду, на якій заслухав дуже змістовні доповіді представників Сил оборони і безпеки. Про це глава держави розповів під час свого вечірнього відеозвернення.

"Сьогоднішній день почався з дуже змістовних доповідей представників сил оборони й безпеки нашої держави. Керівник Служби безпеки України Малюк і міністр внутрішніх справ Клименко щодо ліквідації наслідків ударів російських терористів по наших містах: Харків, Кривий Ріг, Херсон, інші наші міста. Генерал Залужний доповів щодо загальної ситуації в обороні. Фронт, конкретні напрямки – доповіді генералів Сирського, Тарнавського. Командувач Повітряних сил Олещук доповів щодо результатів застосування протиповітряної оборони", - розповів президент.

Як зазначив Зеленський, влада у щоденному режимі працює з партнерами щодо посилення повітряного щита України.

відео дня

"Була й окрема детальна доповідь керівника ГУР Буданова – окупанти точно відчують наслідки нашої роботи. Серйозно відчують", - підкреслив український гарант.

Також він розповів, що влада готує низку міжнародних заходів – цей тиждень буде дуже важливим для України, для нашої зовнішньої політики.

"Залишається місяць до старту нового політсезону в країнах-партнерах. І зробимо все, щоб цей сезон максимально сприяв нашому руху вперед, до перемоги, нашому прагненню відновити мир для всієї України – без жодного винятку. Більше політичної підтримки для України. Більше зброї для наших воїнів. Повна відповідальність держави-терориста за все, що вона наробила проти України, проти наших міст, сіл, проти наших людей", - наголосив глава держави.

Війна Росії проти України

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром він набере обертів. Український гарант підкреслив, що, попри труднощі, українські воїни спритно просуваються вперед. За його словами, Україна не хоче втрачати своїх військовослужбовців, тому наша держава досить обережно підходить до наступальних дій.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підкреслила, що українські військові знищують ворога попри те, що у росіян більше зброї і людей. Вона також додала, що втрати ЗСУ в 9 разів менші, ніж у окупантів.

Американське видання The Times пише, що "оборона" російських окупантів слабшає, а ЗСУ зуміли вийти на найважливіші висоти. На думку журналістів, українські війська порушили шляхи постачання російських військ на фронті і ускладнили швидкість їхнього переміщення. Армія України отримує можливості піти на схід від Бахмута і повернути на південь у напрямку Донецька.

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