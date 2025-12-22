Гроші - не Україні: Венс поширив меседж щодо нового курсу Трампа

За його словами, адміністрація президента надає перевагу допомозі літнім американцям замість фінансової підтримки України.

Джей Ді Венс заявив, що адміністрація робить пріоритетом підтримку пенсіонерів, а не фінансування України

Він наголосив на скасуванні податків на соціальне забезпечення

Раніше Венс визнав, що невдача у врегулюванні війни Росії проти України стала джерелом розчарування для Білого дому

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час виступу на фестивалі America Fest 21 грудня заявив, що адміністрація президента робить пріоритетом внутрішню соціальну політику, зокрема підтримку літніх американців, а не фінансування України.

"Ми допомагаємо літнім американцям на пенсії, зокрема скасовуючи податки на соціальне забезпечення, тому що віримо в те, що потрібно шанувати своїх батька і матір, а не відправляти всі їхні гроші в Україну", — наголосив Венс.

Його слова пролунали на тлі тривалих дискусій у США щодо обсягів і доцільності фінансової допомоги Києву. Раніше, 4 грудня, віцепрезидент визнав, що невдача у врегулюванні війни Росії проти України стала "джерелом постійного розчарування" для Білого дому.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Палата представників США схвалила узгоджений варіант закону про національну оборону на 2026 фінансовий рік. Документ із загальним обсягом фінансування майже один трильйон доларів окреслює основні напрями політики Пентагону та передбачає подальше надання військової допомоги Україні.

Велика Британія, зі свого боку, анонсувала значний пакет підтримки України у сфері протиповітряної оборони загальною вартістю близько 685 мільйонів євро.

Крім того, Німеччина підтвердила намір передати Україні ракети великої дальності. Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Хто такий Джей Ді Венс Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року. 15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.

У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року. Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії. Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу. Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

