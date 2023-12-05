Підсумки контрнаступу ЗСУ не впливають на рівень підтримки США України - Держдеп

Підсумки контрнаступу ЗСУ не повинні впливати на рівень або кількість підтримки, які надають Україні Сполучені Штати Америки. Про це в інтерв'ю порталу "РБК-Україна" заявив офіційний представник Держдепартаменту США Деніел Сайзек.
"Що ми знаємо на даний момент? Президент Байден направив Конгресу США запит на 61 мільярд додаткової військової допомоги Україні, і це питання обговорюється саме зараз у Конгресі", - сказав він.
За словами Сайзека, двопартійна підтримка України зберігається в Конгресі США.
"Президент Байден інтенсивно працює з республіканцями і демократами в Конгресі з цього питання. І адміністрація президента Байдена очікує, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги Україні", - додав дипломат.
Відповідаючи на запитання інтерв'юера, чи є шанси, що допомогу схвалять цього року, офіційний представник Держдепартаменту США відповів дещо ухильно.
"Неможливо точно передбачити майбутнє, але президент Байден запитує цю допомогу зараз, саме зараз. І так, можливо, що це станеться в найближчому майбутньому", ‒ сказав Сайзек.
Військова допомога Україні від США
15 листопада Палата представників США схвалила проєкт про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомогу Україні і Ізраїлю. Законопроект спікера Майка Джонсона був прийнятий, щоб запобігти "шатдаун".
Раніше радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що без затвердження нового масштабного пакету допомоги Україні в Конгресі можливості Америки допомогти Києву зменшуються з кожним тижнем.
Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США продовжать в найближчій перспективі виділяти Україні військову допомогу, проте пакети стануть меншими.
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