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Підсумки контрнаступу ЗСУ не впливають на рівень підтримки США України - Держдеп

Дмитро Відоменко
5 грудня 2023, 11:35
Підсумки контрнаступу ЗСУ не повинні впливати на рівень або кількість підтримки України США, заявив представник Держдепу Деніел Сайзек.
Держдеп, США
За словами представника Держдепу, двопартійна підтримка України зберігається в Конгресі США / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Підсумки контрнаступу ЗСУ не повинні впливати на рівень або кількість підтримки, які надають Україні Сполучені Штати Америки. Про це в інтерв'ю порталу "РБК-Україна" заявив офіційний представник Держдепартаменту США Деніел Сайзек.

"Що ми знаємо на даний момент? Президент Байден направив Конгресу США запит на 61 мільярд додаткової військової допомоги Україні, і це питання обговорюється саме зараз у Конгресі", - сказав він.

За словами Сайзека, двопартійна підтримка України зберігається в Конгресі США.

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"Президент Байден інтенсивно працює з республіканцями і демократами в Конгресі з цього питання. І адміністрація президента Байдена очікує, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги Україні", - додав дипломат.

Відповідаючи на запитання інтерв'юера, чи є шанси, що допомогу схвалять цього року, офіційний представник Держдепартаменту США відповів дещо ухильно.

"Неможливо точно передбачити майбутнє, але президент Байден запитує цю допомогу зараз, саме зараз. І так, можливо, що це станеться в найближчому майбутньому", ‒ сказав Сайзек.

Військова допомога Україні від США

15 листопада Палата представників США схвалила проєкт про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомогу Україні і Ізраїлю. Законопроект спікера Майка Джонсона був прийнятий, щоб запобігти "шатдаун".

Раніше радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що без затвердження нового масштабного пакету допомоги Україні в Конгресі можливості Америки допомогти Києву зменшуються з кожним тижнем.

Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США продовжать в найближчій перспективі виділяти Україні військову допомогу, проте пакети стануть меншими.

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військова допомога війна Росії та України
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