'Скорочення допомоги Україні': експерт пояснив, чим загрожує підписання Байденом тимчасового бюджету США

Спецпредставник США з відновлення України Пенні Пріцкер відзначала, що допомога Штатів може скоротитися, нагадав Загородній.

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Чому Байден підписав бюджет США без допомоги для України / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, White House

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду розповів, що може означати підписання Байденом тимчасового бюджету США без допомоги Україні і чи може це стати першим кроком на шляху до суттєвого скорочення допомоги нашій країні.

"Необхідно чітко розуміти, які ризики Україна контролює, а які – ні. Ми не контролюємо голосування в Конгресі та внутрішньополітичний порядок денний США. Однак наші депутати повинні вести кулуарні переговори з американськими партіями (але так, щоб вони не визнали це втручанням у внутрішні справи США), а також спілкуватися з народом США (адже якщо американський народ підтримує Україну, то й американські еліти будуть підтримувати). А от контролюємо ми тільки власні ресурси, які повинні бути максимально мобілізовані для виробництва зброї, збільшення стійкості української економіки тощо", - пояснив Загородній.

Експерт наголосив, що українці повинні позбутися шкідливої інфантильної звички сподіватися на чиюсь допомогу. Він вважає, що потрібно виходити з того, що наявність західної економічної і військової допомоги є бонусом, а основну роботу повинні виконувати ми самі.

Дивіться інтерв'ю Тараса Загороднього про загрозу скорочення допомоги Україні з боку країн Заходу та ймовірність заморозки війни:

Спецпредставник США з відновлення України Пенні Пріцкер відзначала, що допомога Штатів може скоротитися.

"І це правильна позиція. Адже американці бачать внутрішні ресурси України, які не використовуються і фактично розкрадаються. Так, МВФ та інші дивуються тому, що наші експортери вивели за кордон 12 мільярдів доларів і їх не повертають, а держава при цьому нічого не робить, щоб повернути ці гроші в країну. Нарешті прокинувся Національний банк, який скоротив час повернення виручки в країну зі 180 до 90 днів. Для сировинників це абсолютно підйомні цифри. Те саме стосується, наприклад, витрат на непродуктивні речі, наприклад, бруківку, і питань із митницею, де до 10-20 мільярдів доларів на рік зникає невідомо куди", - додав експерт.

Загородній додав, що американці все це прекрасно знають. Вони не хочуть фінансувати неефективну державну машину, яка не прагне сама себе підтримувати.

"Адже з американських політиків потім спитають американські платники податків, поцікавляться, куди витрачаються гроші. До речі, в США, на відміну від України, за таке можна сісти. Тому ми передусім повинні покладатися на власні ресурси. Їх у нас достатньо, і США про це знають", - підкреслив він.

Нагадаємо, що у Сенаті США заблокували законопроект про допомогу Ізраїлю без України. Демократи звинуватили республіканців у політиці з кризою в Ізраїлі, затримуючи допомогу єврейській державі.

Експерт пояснив, чи варто українцям сильно очікувати допомогу від США. На думку Тараса Загороднього, українці повинні виходити з того, що допомоги з боку США може не бути взагалі.

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