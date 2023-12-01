США перенесли поставки Україні далекобійних авіабомб GLSDB: у Reuters дізналися терміни

Ракети адаптовані США для завдання ударів на відстані майже 160 км.

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Поставки Україні нової ракети дальнього радіусу дії з США перенесли на 2024 рік - Reuters / Фото: US Department of Defense, SAAB AB

Україні доведеться почекати до наступного року, перш ніж вона отримає свою першу велику партію реактивних бомб GLSDB, які США адаптували для завдання ударів на дальності майже в 160 км. Про це пише видання Reuters з посиланням на джерела в Пентагоні.

Коли минулої осені компанія Boeing вперше звернулася до США з проханням про покупку і відправку в Україну бомби наземного базування малого діаметра (GLSDB), найбільш оптимістичні терміни поставки були приблизно навесні цього року. У лютому видання Politico повідомило, що доставка відбудеться не раніше 2023 року.

Україна потребує GLSDB для збільшення обмеженої кількості ракет ATACMS радіусом дії 100 миль (160 км), переданих США. Це дозволить українським військовим вражати цілі на вдвічі більшій відстані, ніж тими ракетами, які зараз поставляються США для системи HIMARS, і змусить Росію перемістити свої тили ще далі від лінії фронту.

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Джерела, знайомі з ситуацією, повідомляють, що поставка ракет компанією Boeing - головним підрядником GLSDB - відбудеться в кінці грудня, після чого підуть кілька місяців випробувань перед подальшою відправкою в Україну.

Представник Пентагону сказав, що відправка GLSDB очікується початку 2024 року "після успішної перевірки".

Оскільки контракт на початок виробництва GLSDB був підписаний в березні, згідно із заявою Пентагону, поставки були припинені до кінця року. Виробництво потребувало матеріалів, наданих урядом, тому його початок довелось відкласти.

Boeing не відповів на запит Reuters про коментар.

Видання нагадує, що в березні країна-агресор Росія заявила, що збила GLSDB. При цьому в США заявляють, що не постачали в Україну жодної "розумної бомби". ЗМІ не змогли визначити, чи постачала Києву зброю інша країна.

Ракети GLSDB - що про них відомо Ракета GLSDB - це новітня розробка американської компанії Boeing і шведської SAAB. Абревіатура розшифровується як "Ground launched small diametеr bomb" – бомба малого діаметра, що запускається з наземних установок. GLSDB складається з серійної авіаційної бомби GBU-39, яка багато років стоїть на озброєнні армії США, та двигуна ракети M26 для РСЗВ натовського калібру. Основні характеристики GLSDB: маса - 130 кг;

довжина - 1800 мм;

дальність ураження - до 150 км;

маса бойової частини - 93 кг;

платформи для запуску - M270, HIMARS. Ця зброя здатна вражати противника на дальності до 150 кілометрів.

Наразі новий тип ракет ще не стоїть на озброєнні жодної країни. Фінальні випробування GLSDB пройшли лише в 2015 році, після чого компанія Boeing не отримувала замовлення на цю зброю. Для України ракети GLSDB могли б стати абсолютно новою можливістю обстрілювати цілі росіян в окупованому Криму, а також на віддалених ділянках Донецької та Луганської областей. Наприклад, в зоні ураження опинився б Джанкойський аеродром, авіабаза росіян в Чаплинці та військові склади на Донбасі, куди росіяни доставляли зброю ще з 2014-го року.

Далекобійні ракети GLSDB для України

У Пентагоні 3 лютого 2023 року оголосили про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги у розмірі 2,2 мільярда доларів. Києву передадуть далекобійні ракети GLSDB, якими можна завдавати удари на відстані 150 кілометрів.

Чи будуть українські війська використовувати GLSDB для ударів по окупантах РФ у захопленому Криму, вирішить Київ.

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