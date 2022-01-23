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Дефіцит газу у Європі через РФ: Євросоюз накрутить імпорт палива з США та Азербайджану

23 січня 2022, 17:39

Євросоюз має намір збільшити купівлю газу у країн-конкурентів Росії, а в майбутньому й зовсім збирається відмовитися від викопного палива.

газ
Європа на тлі енергетичної кризи знайшла додаткові джерела постачань газу / Reuters

Газова криза у Європі і високі ціни на паливо пов'язані, серед іншого, і з діями Газпрому, який скоротив постачання газу до країн Євросоюзу. У пошуку нових постачальників ЄС розглядає можливість збільшення транспортування скрапленого газу з США, або прокачування палива Південним газовим коридором з Азербайджану. Перемовини мають відбутися вже найближчим часом. При цьому, як вважають у Європі, в перспективі слід повністю відмовитися від газу і перейти на відновлювані джерела енергії. Про це заявила комісарка з питань енергетики в Єврокомісії Кадрі Сімпсон.

Як повідомляється на сайті Єврокомісії, вона розповіла про те, що ситуація на газовому ринку погіршилася у тому числі і через скорочення постачань газу з Росії. Європа стурбована загрозами прокачування палива на східному кордоні ЄС через повідомлення про можливе військове вторгнення російської держави в Україну.

Збільшення постачань газу з США та Азербайджану

Вказується, що з метою стабілізації ситуації на газовому ринку обговорюється можливість збільшення постачань газу з США та Азербайджану. Йдеться про американський зріджений природний газ і постачання азербайджанського палива Південним газовим коридором – з території держави до Південної Європи.

Перемовини з Вашингтоном та Баку повинні відбутися вже в перших числах лютого.

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читайте такожГазова криза стрясає Європу, а Газпром рубає постачання: в ЄС висунули різке звинувачення Росії"Комісія також обговорює з нашими партнерами потенціал збільшення постачань до Європи. 4 лютого я візьму участь у міністерському засіданні Південного газового коридору у Азербайджані, а 7 лютого - в енергетичній Раді ЄС-США у Вашингтоні, щоб продовжити ці дискусії", - сказала Сімпсон.

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Відмова Євросоюзу від газу

За словами єврокомісарки, в майбутньому ЄС планує відмовитися від газу, у тому числі і російського, і прагне до завершення "зеленого переходу".

"Вже сьогодні в багатьох містах поновлювані джерела енергії є найбільш доступними джерелами енергії, і ця тенденція збережеться в міру розвитку технологій", - підкреслила Сімпсон.

Газова криза у Європі

Ціна на газ в країнах Євросоюзу різко злетіла ще в серпні 2021 року, коли у Європі сталася газова криза. Вартість тисячі кубометрів декілька разів доходила до рекордних показників.

Черговий історичний максимум було зафіксовано 21 грудня 2021 року, коли спотова ціна на газ в ЄС перевищила показник у 2000 доларів за одну тисячу кубічних метрів. Тоді ціна зросла через те, що Газпром вирішив не бронювати потужності магістралі Ямал-Європа для транзиту газу і призупинив транспортування палива до Німеччини.

Наразі ціни на паливо у Європі суттєво знизилися на тлі постачань скрапленого природного газу і оптимальних погодних умов.

Газову криза у Європі пов'язують з комплексом причин, серед яких недостача палива в підземних газосховищах і відмова Газпрому від додаткових постачань палива шляхом ГТС України. Росія не зацікавлена в таких постачаннях, оскільки очікує на запуск свого трубопроводу Північний потік-2, який піде в обхід української території.

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко заявляв, що енергетична криза у Європі пов'язана із шантажем з боку Росії. Росіяни на 2021 рік заздалегідь забронювали менше потужностей української газотранспортної системи для транспортування газу, а пізніше й зовсім поставили Європі ультиматум: або запуск трубопроводу ПП-2 і зниження вартості газу, або проблеми з додатковим постачанням палива через Україну.

У керуючій компанії ГТС України також вважають, що енергокриза в країнах ЄС і високі ціни на газ – результат дій Росії. Газпром намагається таким чином виторгувати для себе преференції в процесі сертифікації Північного потоку-2.

Проте, запуск Північного потоку-2 відкладається як мінімум до літа поточного року. Раніше німецький регулятор заявив, що в першій половині 2022 року сертифікації магістралі Газпрому не буде. Проект, як і раніше, не відповідає правилам Європи. Втім, росіяни вже почали створювати нову компанію-оператора газопроводу, як того вимагала Німеччина.

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