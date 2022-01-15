Газова криза у Європі та умова Росії: Москва оголосила про готовність накрутити постачання газу

Росія готова збільшити постачання газу до Європи, якщо європейські споживачі перейдуть на довгострокові контракти / УНІАН

Росія готова збільшити обсяги транспортування природного газу до Європи, однак для цього європейські покупці повинні перейти на систему довгострокових контрактів з Газпромом. Треба, щоб була зрозуміла політика збуту. Про це заявив російський віцепрем'єр Олександр Новак.

Як повідомляє Інтерфакс, він розповів про те, що російська держава має в своєму розпорядженні серйозні ресурси, завдяки яким Москва може постачати більше газу до країн Євросоюзу. Однак для цього повинна бути забезпечена раціональна політика збуту.

читайте такожГазова криза стрясає Європу, а Газпром рубає постачання: в ЄС висунули різке звинувачення Росії"Ми можемо постачати (більше газу до Європи), у нас величезні ресурси, але будь-який видобуток - це інвестиційний проект, який вимагає часу, щоб проект окупився та залучив інвестиції. Тому має бути зрозуміла збутова політика", - зазначив міністр.

За його словами, Росія може збільшити постачання газу до Європи у разі переходу європейських покупців на систему довгострокових контрактів

"Тому ми завжди виступали за те, щоб довгострокові контракти в першу чергу були тією системою енергобезпеки споживачів, яку використовують такі енергоносії", - додав він.

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Також Новак зазначив, що з Росією за довгостроковими контрактами вже працює Німеччина, яка й сама продає газ, у тому числі і Україні.

"Німеччина, купуючи наш газ за довгостроковими контрактами (де ціни наразі у декілька разів нижче, ніж за спотовими), частково продає його у тому числі і Україні, у якої немає з нами безпосередньо відносин щодо купівлі російського газу. Думаю, вони продають його за ринковими цінами", - підкреслив Олександр Новак.

Газова криза у Європі

Ціна на газ у Європі різко злетіла на початку серпня 2020 року, тоді в європейських країнах почалася криза. Вартість тисячі кубічних метрів газу декілька разів досягала рекордних показників.

Новий рекорд було встановлено 21 грудня минулого року, коли спотова ціна на газ у Європі перевищила 2000 доларів за одну тисячу кубометрів. Ціна підвищилася через відмову Газпрому резервувати потужності магістралі Ямал-Європа і припинення постачань палива до Німеччини.

Газову кризу в ЄС пов'язують з низкою причин, серед яких низький рівень запасів палива в підземних газосховищах після торішньої холодної зими і відмова Газпром від додаткових постачань газу Європі шляхом ГТС України на тлі непростої ситуації в енергетиці. Росія очікує на запуск свого трубопроводу Північний потік-2, яким газ піде до Європи в обхід української газотранспортної системи.

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко казав, що Газпром шантажує Європу газовим питанням. За його словами росіяни заздалегідь забронювали на 2021 рік менше потужностей української ГТС для транзиту газу. Наразі Росія й зовсім поставила ультиматум ЄС: або газ дешевшає і йде до країн ЄС Північним потоком-2, або держави стикаються з проблемами щодо додаткового постачання палива через українську магістраль.

У керуючій компанії ГТС України дотримуються такої ж точки зору. Згідно з позиціїєю ОГТСУ, європейська енергетична криза відбувається через дії Газпрому, який намагається отримати привілеї в процесі сертифікації Північного потоку-2.

Запуск трубопроводу Північний потік-2 відкладено. Газопровід було добудовано ще у вересні, проте 16 листопада сертифікацію компанії-оператора магістралі було припинено. Причиною є невідповідність структури власності трубопроводу вимогам Німеччини та ЄС. Російський газопровід навряд чи введуть до експлуатації до літа 2022 року.