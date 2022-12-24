"Навіть США було важко утримувати": у Пентагоні пояснили, чому не готові постачати Україні "Абрамси"

Представник Міноборони США каже, що про передачу ЗСУ навіть одного танка M1 Abrams поки що не йдеться.

Танк M1 Abrams навіть Штатам було важко утримувати / Фото Вікіпедія

Сполучені Штати Америки поки не планують передавати Україні M1 Abrams. Ці потужні бойові танки, які використовувалися американськими військами в Іраку, навіть Штатам було важко утримувати. Для українців це взагалі буде неможливо.

Таку заяву зробив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США, пише The Washington Post.

За словами представника Пентагону, про передачу ЗСУ навіть одного "Абрамса" поки не йдеться.

"Я думаю, що в українців зараз більше танків на полі бою, ніж у росіян. Росіяни люб'язно пожертвували чимало", – саркастично сказав чиновник.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Штати повинні ухвалити політичне рішення про передачу танків, після чого й інші партнери почнуть надавати Україні таке озброєння.

"Один (танк "Абрамс", - ред.). Просто символічний крок, і після цього, я впевнений, у нас будуть "Леопарди" з Німеччини, у нас будуть британські та французькі танки", – сказав Резніков.

Танк M1 Abrams M1 Abrams - основний бойовий танк США. Серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та низки близькосхідних держав. Названий на честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" наразі є одним з найважчих танків, його бойова маса перевищила 62 т. За роки існування танк отримав безліч модернізацій. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом з збідненим ураном, здатним пошкодити будь-яку іншу бронетехніку іноземних армій. М1 Abrams оснащений балістичною системою управління вогнем, в основний приціл навідника GPS вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту при підбитті танка. Озброєння М1 Abrams відрізняється від різних версій. В оригінальній версії використовувалася 105-мм нарізна танкова гармата M68 з можливістю розміщення 55 снарядів, а в модернізаціях M1A1 і M1A2 використовується 120 мм гладкоствольна танкова гармата M256.

З додаткового озброєння танк оснащується трьома кулеметами, екіпаж також може зберігати всередині вежі гвинтівки типу M16 або карабіни M4.

Нагадаємо, 17 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна не буде в односторонньому порядку передавати Україні танки західного зразка Leopard і Marder.

Водночас на фоні передачі систем протиповітряної оборони Patriot від США Україні в якості військової допомоги в Німеччині задумалися над тим, що ще можуть поставити нашій країні. 23 грудня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд Олафа Шольца вивчить подальші поставки ППО та зброї в Україну.

Передача ЗРК Patriot Україні

Президент США Джо Байден 21 грудня доручив Держдепартаменту надати Україні військову допомогу на суму 1 млрд доларів.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив, що Міноборони США надасть Україні допомогу ще на 850 млн доларів. За його словами, в новий пакет увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot.

В ході пресконференції президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден підтвердили, що Київ отримає ЗРК Patriot. За словами Зеленського, Україна попросить ще одну таку батарею.

За даними ЗМІ, Пентагон не виключає можливість навчання українських військових експлуатації зенітно-ракетних комплексів Patriot на військовій базі в США. Зараз американське Міноборони обговорює питання про те, чи слід проводити повний цикл навчання на території США або лише його частину.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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