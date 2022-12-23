Коли Україна отримає танки Abrams і винищувачі F-15, F-16: посол в США зробила заяву

Посол України в США Оксана Маркарова спрогнозувала, коли будуть зрушення щодо передачі ЗСУ танків Abrams і літаків F-15 чи F-16.

Коли Україна отримає танки Abrams і винищувачі F-15, F-16: посол у США зробила заяву / колаж фото https://ua.depositphotos.com

Українські дипломати невпинно і не покладаючи сил трудяться над отриманням ЗСУ американських танків Abrams і літаків-винищувачів F-15 або F-16. Про це повідомляє портал УНІАН з посиланням на заяву посла України в США Оксани Маркарової.

"Я не буду коментувати конкретні назви, тому що питання не в назвах. Ми працюємо з усіма нашими партнерами, і тут я думаю, що краще запитати у Міністерства оборони в тому числі, але такі речі як танки, літаки, будь-яка броньована техніка, - це одна з пріоритетних позицій, над якими ми працюємо", - заявила дипломатка в кулуарах щорічної конференції послів України.

Особливо Маркарова прокоментувала головну збройову новиною останніх днів - поставку США Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

"Це суперпроривна зброя. Це один з кращих видів зброї саме в категорії протиповітряних засобів", − підсумувала Маркарова.

Військова допомога Заходу Україні

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що санкціонував за дорученням президента України нову партію озброєнь на суму $ 400 млн.

Пентагон інформував, що будуть поставлені ракети для зенітного комплексу Hawk, чотири зенітно-ракетних комплекси Avenger, оснащених ракетами Stinger, додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, 21 тис.155-мм артилерійських снарядів, 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів, спорядження для холодної погоди та інше військове обладнання.

У пресрелізі американського Міноборони зазначалося, що новий пакет допомоги США Україні став 25-м з серпня 2021 року. Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Києву військову допомогу на суму понад $19,3 млрд.