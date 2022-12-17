Шольц оскандалився новою заявою через передачу танків Україні

Канцлер Німеччина Олаф Шольц зробив нову заяву про постачання танків в Україну.
В інтерв'ю виданню Süddeutsche Zeitung він заявив, що його країна не буде в односторонньому порядку передавати Україні танки західного зразка Leopard і Marder.
Коментуючи питання передачі України танків, Щольц нагадав про три принципи, які Берлін дотримується.
"У всьому цьому ми дотримуємося трьох чітких принципів: по-перше, ми підтримуємо Україну в міру наших можливостей. По-друге, ми запобігаємо прямій конфронтації між НАТО і Росією.
І, в-третіх, не буде ніяких односторонніх дій з боку Німеччини. Це критерій нашої рішучої, але обережної політики – і він буде діяти і в наступному році. Моє враження, що більшість німців вважають це правильним", - сказав Шольц.
Німецькі танки Leopard 2 для України
Голова Постійної делегації Верховної Ради в ПА НАТО Єгор Чернєв у листопаді розповів про те, що Україна погодила з Німеччиною, Іспанією і США механізм поставок Києву танків Leopard 2. За словами Чернєва, вдалося усунути перешкоди, які заважали позитивному вирішенню питання.
Журналісти німецького видання FAZ опублікували статтю, в якій йшлося про те, що Вашингтон не проти передачі Україні танків Leopard 2. Але Берлін повинен самостійно виступити з цією ініціативою.
Керівник оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман підтвердила відомості, згідно з якими США схвалюють поставки Україні німецьких танків Leopard 2. Американці очікують виконання Німеччиною своїх зобов'язань.
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