Ешелон з 50 вагонів: окупанти в Білорусі перекинули танки ближче до кордону з Україною

Російські окупанти в Білорусі перекинули до українського кордону понад 30 танків. Цю військову техніку перекинули з Вітебської області у Брестську. Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.
Відомо, що військовий ешелон прямував із Заслоново і бік Слуцька і прибув на станцію "Полонка". Весь ешелон складався з 51 вагона, 46 з яких були вагонами-платформами з технікою.
"31 танк Т-72Б3 і Т-80, 13 "Уралів", 1 БТР-80 та 1 гусенична інженерна машина. Також було причеплено 3 вантажних вагони (зі спорядженням і боєприпасами) і 2 пасажирських вагони, в яких перевозилося близько 100 чоловік особового складу", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що поруч зі станцією "Полонка" розміщений полігон "Обуз-Лісновський".
Ймовірність вступу Білорусі у війну
Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував інформацію про візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до Білорусі.
Він упевнений, що російський диктатор їде на зустріч з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком для більш широкого залучення білоруської армії у війні проти України.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував публікації про те, що РФ має намір втягнути Білорусь у війну з Україною.
Він назвав "дурними і безпідставними вигадками" публікації про те, що Путін їде до Мінська примушувати Білорусь до участі у війні проти України.
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