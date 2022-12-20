300 танків для ЗСУ: Резніков пояснив умову Залужного щодо нового наступу

Для повної деокупації українських земель станом на 1991 рік потрібно більше техніки та озброєння.

Олексій Резніков розповів про потреби ЗСУ у важкій техніці / Колаж фото УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував слова Головнокомандувача Збройними силами України генерала Валерія Залужного, який назвав число важкої бронетехніки, необхідної ЗСУ для продовження наступальних операцій.

За словами глави Міноборони, Головком ЗСУ, говорячи про необхідність в 300 танках, 600-700 БМП, 500 гаубицях для перемоги, мав на увазі потреби конкретної операції. Про це Резніков повідомив в ефірі національного телемарафону.

Міністр оборони пояснив, що для повної деокупації українських земель станом на 1991 рік потрібно більше техніки та озброєння.

"Я б уточнив думку генерала Залужного, тому що не всього його правильно дочитали. Він сказав, що може перемогти в цій війні в цілому, і окремо назвав ту цифру потреб для конкретної операції. Тому це перемога в одній конкретній операції, і так, ці цифри реалістичні", — сказав Резніков.

За його словами, враховуючи допомогу партнерів України та потужності вітчизняного ВПК, ці цифри реалістичні.

"Але для повної перемоги, повної деокупації українських земель станом на 1991 рік, включаючи Крим, Донецьк і Луганськ, звичайно, потрібно більше техніки і озброєння, про що ми інформуємо наших партнерів", – підкреслив міністр.

Раніше головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що може перемогти у війні, проте необхідно більше озброєння.

"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але я не можу зробити це з двома бригадами. Я отримую те, що отримую, але менше, ніж мені потрібно", - сказав Залужний.

Раніше Залужний заявив про те, що російські окупаційні війська готують близько 200 тисяч нових солдатів, які знову штурмуватимуть Київ.

"Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм йти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн - все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно представляють для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2-1,5 млн осіб... Росіяни готують близько 200 тис.нових солдатів. Я не сумніваюся, що вони знову підуть на Київ", — заявив Залужний.

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