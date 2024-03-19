У небі буде не одна "пташка": Данія влітку передасть Україні літаки F-16

Данія планує першою передати Україні винищувачі F-16. Вони можуть з'явитися вже цього літа. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, повідомляє 24 канал.
У відомстві зазначили, що від початку були певні виклики, однак їх вдалося подолати. Тепер усе йде за чітким планом. Данія обіцяє передати Україні 6 літаків цього літа.
"Отже, ми точно плануємо, що зможемо поставити перші шість літаків F-16 цього літа, ми йдемо за графіком. І, найімовірніше, це будуть перші F-16 для української протиповітряної оборони", - сказав міністр закордонних справ Данії.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (у перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) - американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений 1974 року компанією General Dynamics. Передано в експлуатацію 1978 року.
F-16, завдяки своїй універсальності та відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління і користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
Коли Україна отримає F-16
У Міноборони зробили заяву щодо F-16 - зокрема, представник військового відомства Іларіон Павлюк сказав, що терміни отримання літаків вже відомі. Проте Київ не буде відкрито оголошувати дату.
Представник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що літаки F-16 потрібні Україні якомога швидше. Україна продовжує проводити роботу над адаптацією інфраструктури для обслуговування таких винищувачів.
Україна зможе використовувати F-16 по території Росії, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, Києву це дозволено згідно з міжнародним правом.
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