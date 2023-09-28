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Дальність понад 300 км: у жовтні Іран може домовитися з РФ про передачу ракет - ISW

Анна Ярославська
28 вересня 2023, 08:34 оновлено 28 вересня, 08:37
Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Обидві ракети мають радіус дії 300 кілометрів або більше.
Сергій Шойгу в Ірані
У вересні Шойгу відвідав Тегеран, щоб обговорити зміцнення двостороннього оборонного і військового співробітництва з Іраном / Колаж: Главред, фото: Міноборони рф

У жовтні Іран може домовитися з Росією про передачу ракет. Це може статися 18 жовтня після закінчення дії резолюції Ради Безпеки ООН 2231, що забороняє країні такі угоди.

Як йдеться в аналізі Інституту вивчення війни, звіти української та ізраїльської розвідок свідчать про те, що Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Обидві ракети мають радіус дії 300 кілометрів або більше.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав іранський стенд на російській військовій виставці в Москві в серпні, під час якого іранські чиновники продемонстрували йому різні іранські ракетні системи, включаючи Золфагар.

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19 вересня Шойгу відвідав Тегеран, щоб обговорити зміцнення двостороннього оборонного і військового співробітництва з Іраном.

Командувач повітряно-космічними силами КВІР бригадний генерал Амір Алі Хаджі Заде провів Шойгу під час екскурсії по іранському арсеналу безпілотників, ракет і протиповітряної оборони в штабі Повітряно-космічних сил КВІР в Тегерані.

20 вересня Шойгу також обговорив закінчення терміну дії ракетних обмежень Резолюції РБ ООН 2231 з міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані.

Військова допомога Україні

Болгарія хоче передати українській армії несправні ракети. На позачерговому засіданні Комітету з оборони болгарських Народних зборів було ухвалено рішення про відправку в Україну зенітних керованих ракет типу 5В55Р (К) і боєприпасів для автоматичної стрілецької зброї калібру 5,56х45 мм, які більше не потрібні Міністерству внутрішніх справ.

Міністр оборони Тодор Тагарєв пояснив ситуацію, зазначивши: "У Болгарії немає можливості ремонтувати ракети такого типу, а в Україні це можливо. Вони проводять ремонти в умовах, які у нас відсутні".

Рішення про надання Україні касетних ракет великої дальності ATACMS для систем HIMARS буде ухвалено американською владою найближчим часом. Про це з посиланням на свої джерела у Вашингтоні заявив президент Американського університету в Києві та колишній спеціальний радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс.

21 вересня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не відмовляється надати Україні крилаті ракети великої дальності Taurus. Однак для схвалення остаточного рішення потрібно пройти деякі процедури.

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війна в Україні ракета Іран новини Ірану війна Росії та України Інститут вивчення війни
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