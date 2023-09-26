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Болгарія хоче передати українській армії несправні ракети

Аліна Дембіцька
26 вересня 2023, 21:36 оновлено 26 вересня, 22:02
Міністр оборони Тодор Тагарев заявив, що у Болгарії немає можливості ремонтувати ракети, а в Україні це можливо.
Болгария
Болгарія хоче передати українській армії несправні ракети / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com, pixabay

На позачерговому засіданні Комітету з оборони болгарських Народних зборів було ухвалено рішення про відправлення до України несправних зенітних керованих ракет типу 5В55Р(К) та боєприпасів для автоматичної стрілецької зброї калібру 5,56х45 мм, які більше не потрібні Міністерству внутрішніх справ.

Як повідомляє портал Novini.bg, цю пропозицію прийняли 11 голосами "за", водночас 4 депутати висловили "проти", і жоден не утримався від голосу.

Під час засідання представник Міністерства оборони пояснив, що ці ракети не пройшли випробування, і в Болгарії немає можливості їх відремонтувати.

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Представник партії "Відродження" Микола Дренчев висловив політичну характеристику цій ситуації, заявивши: "Дуже сумно, що ми залишимося зі ще більш деградованим і необороноздатним небом. Політичним рішенням ми штовхаємо нашу армію у самогубний бік. Ми радили б знайти способи збереження нашої техніки в робочому стані".

Міністр оборони Тодор Тагарев пояснив ситуацію, зазначивши: "У Болгарії немає можливості ремонтувати ракети такого типу, а в Україні це можливо. Вони проводять ремонти в умовах, які у нас відсутні".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський жорстко звернувся до президента Болгарії. Глава держави емоційно відповів президенту Болгарії, який вважає, що війна не може закінчиться військовим шляхом. Він наголосив, що Україна просить про допомогу, бо хоче вижити і відновити своє життя. Якби ми хотіли просто воювати, то вже б були в Росії.

Також Главред розповідав, що у Болгарії чоловік хотів убити міністра оборони Тодора Тагарева через підтримку України. Тодор Тагарев входить до складу нового уряду Софії, дотримується проєвропейських поглядів і рішуче виступає за військову підтримку України.

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війна в Україні Болгария війна Росії та України
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