Навели ракети на Київ 21 вересня: СБУ затримала агентів російського ГРУ

Коригуванням російських ракет в Києві займалися двоє місцевих жителів. За свої дії отримували з Росії гроші.

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Агенти РФ направили росіянам координати для удару по столиці України / Колаж: Главред, фото: t.me/SBUkr, КМВА

Співробітникам Служби безпеки України за допомогою кіберфахівців вдалося вирахувати та затримати двох агентів країни-агресора РФ, які скорегували ракетний удар по Києву та області 21 вересня 2023 року.

Встановлено, що напередодні цієї дати затримані агенти РФ направили росіянам координати для удару по місту, повідомляє пресслужба СБУ.

Основними цілями ворожої атаки були столичні об'єкти життєзабезпечення, в зокрема і енергогенеруючі підприємства.

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За даними слідства, "наведенням" російських ракет на Київ займалися двоє місцевих жителів, які працювали на Головне управління Генштабу ЗС РФ (відоме як ГРУ).

"У поле зору військової розвідки Росії вони потрапили через свої антиукраїнські повідомлення в соцмережах, які поширювалися після початку повномасштабного вторгнення агресора. Потім представник російського ГРУ дистанційно завербував обох чоловіків і поставив їм завдання зі збору розвідданих на території Києва", - йдеться у повідомленні.

Агенти ГРУ займалися наведенням російських ракет / Фото: t.me/SBUkr

СБУ затримала корегувальників російських ракет / Фото: t.me/SBUkr

За вказівкою російської спецслужби агенти відстежували місця базування та переміщення сил оборони в столичному регіоні.

"Для цього виходили на вулиці та приховано фіксували пункти дислокації українських захисників. Також фігуранти "втемну" використовували своїх знайомих, у яких випитували "потрібну" інформацію під виглядом побутових розмов. Крім того, ворожі агенти надсилали своєму російському куратору фотографії та геолокації стратегічно важливих об'єктів енергетичної інфраструктури. Для передачі даних зрадники використовували месенджер, а щоб замаскувати "сеанси" зв'язку, створили кілька анонімних акаунтів", - розповіли в СБУ.

За кожне виконане завдання зловмисники отримували з Росії гроші.

Під час обшуків за місцями проживання обох фігурантів вилучено мобільні телефони, які вони використовували для фотографування українських об'єктів та листування з агресором.

Листування з куратором з РФ / Фото: t.me/SBUkr

Листування з куратором з РФ / Фото: t.me/SBUkr

Також знайдено банківські картки, на які російські агенти отримували кошти від свого "куратора" з ГРУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч.2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу.

Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.

Масований ракетний удар по Україні 21 вересня

Рано вранці 21 вересня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Атакували і столицю - у Києві сили ППО збили близько 20 ворожих цілей.

Постраждали 7 осіб у Дарницькому районі столиці. Троє з них (серед них 9-річна дівчинка) опинилися в лікарнях міста. Чотири людини отримали допомогу на місці.

У Київській області в результаті чергового ракетного удару російських окупантів постраждали дві людини.

У Черкасах внаслідок падіння уламків ракет під час атаки Росії є влучання в об'єкт соціальної інфраструктури. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що влучання було в готель. Почалася пожежа, також загорілися торгові павільйони на ринку. Є постраждалі.

Під час масованої ракетної атаки була атакована також Рівненська область. Ракети влучили в цивільну та енергетичну інфраструктуру. Була частково зруйнована СТО і пошкоджені автомобілі, які були там.

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