США відправлять Україні ракети ATACMS: західні ЗМІ розкрили несподівані деталі

Білий дім може передати Україні ракети ATACMS, проте тривають дискусії щодо типу озброєнь.

https://glavred.net/world/ssha-otpravyat-ukraine-rakety-atacms-zapadnye-smi-raskryli-neozhidannye-detali-10502914.html Посилання скопійоване

Ракети ATACMS Україна може отримати від США / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

США передадуть Україні далекобійні ракети ATACMS для відбиття російської агресії.

Про це президент Джо Байден повідомив президенту України Володимиру Зеленському, повідомляє NBC News.

Уточнюється, що за даними джерел у Вашингтоні, поки точно не ясно, коли будуть поставлені ракети і коли буде зроблено публічну заяву.

відео дня

Разом з тим уточнюється, що у Вашингтоні також існують побоювання, що постачання далекобійних ракет Україні може призвести до розширення війни з Росією.

При цьому в Конгресі підкреслили, що досі йдуть дебати щодо того, який тип ATACMS США можуть відправити Україні і скільки їх буде поставлено.

У свою чергу видання The Washington Post уточнює, що Білий дім має намір передати Україні ракети ATACMS, озброєні касетними бомбами, а не однією боєголовкою.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна сама вибирає, як і за якими цілями використовувати зброю, що надається їй партнерами. Він підкреслив, що США не схвалюють застосування їх систем озброєння поза Україною, проте остаточне рішення залишається за українцями.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів про прогрес у питанні передачі ATACMS Україні. Україні потрібні далекобійні ракети. Якщо вони не будуть надані, це призведе до втрат на полі бою.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.