ЗСУ вперше вдарили по Росії ракетами Storm Shadow: стала відома ціль удару

Уряд Британії дозволив застосування Україною далекобійних ракет для ударів по Росії у відповідь на застосування військ КНДР у війні, зазначають ЗМІ.

https://glavred.net/ukraine/vsu-vpervye-udarili-po-rossii-raketami-storm-shadow-stala-izvestna-cel-udara-10616015.html Посилання скопійоване

Під удар міг потрапити командний пунт РФ з військовими із КНДР / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

ЗСУ вперше вдарили ракетами Storm Shadow вглиб території Росії

Уряд Британії дозволив застосування ракет у відповідь на розгортання військ КНДР

Сили оборони України вперше вдарили британськими крилатими ракетами Storm Shadow по військових цілях в глибині території Росії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімного західного чиновника, знайомого з цим питанням.

Зазначається що удари ракетами Storm Shadow вглиб території Росії були схвалені у відповідь на рішення Москви залучити північнокорейські війська до війни проти України.

відео дня

"(Ці дії - ред.) уряд Великої Британії розцінив як ескалацію конфлікту", - наголосило джерело.

Кадри ударів ракетами Storm Shadow по території Курської області, опубліковані в Мережі, свідчать, що під удар міг потрапити санаторій, підпорядкований Управлінню справами президента РФ. У східній частині об’єкта, який зазнав ураження, ймовірно, розташований вузол зв’язку.

"З величезною долею ймовірності мова йде далеко не про рядовий об'єкт зв'язківців, а про заглиблений командний пункт. Враховуючи близькість санаторію дуже вірогідно те, що ним користувалось командування угрупуванням російських військ у Курській області. А враховуючи те, що саме там діють і війська КНДР, не виключно, що там могли знаходитись і північнокорейські генерали", - вказують в Defense Express.

Аналітики зазначають, що об’єкти такого типу і категорії осіб, які там перебувають, виправдовують використання крилатих ракет Storm Shadow або SCALP. Ці ракети оснащені 450-кг бойовою частиною, спеціально розробленою для знищення добре захищених цілей.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Удари вглиб Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війна в Україні перейшла в нову фазу після першого застосування ракет ATACMS, які вразили склад зброї в Брянській області, повідомляє The Times. Видання зазначає, що Україна отримала дозвіл на удари далекобійними ракетами та має в арсеналі близько 50 таких ракет.

У ніч на 19 листопада українські військові завдали удару ракетами ATACMS по складах 67-го ракетно-артилерійського управління Генштабу РФ у Брянській області. Співзасновник Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло назвав це знищення стратегічно важливим, оскільки ресурси з цих складів Росія планувала використати для контрнаступу на український плацдарм у Курській області.

Військовий експерт Валерій Рябих, директор з розвитку компанії Defense Express зазначив, що дозвіл на використання ракет ATACMS відкриває нові можливості для ЗСУ. За його словами, основними цілями для ударів на території РФ будуть об’єкти військової інфраструктури.

Інші новини:

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред