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ЗСУ вперше вдарили по Росії ракетами Storm Shadow: стала відома ціль удару

Юрій Берендій
20 листопада 2024, 17:13оновлено 20 листопада, 17:47
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Уряд Британії дозволив застосування Україною далекобійних ракет для ударів по Росії у відповідь на застосування військ КНДР у війні, зазначають ЗМІ.
ЗСУ вперше вдарили по Росії ракетами Storm Shadow: стала відома ціль удару
Під удар міг потрапити командний пунт РФ з військовими із КНДР / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

  • ЗСУ вперше вдарили ракетами Storm Shadow вглиб території Росії
  • Уряд Британії дозволив застосування ракет у відповідь на розгортання військ КНДР

Сили оборони України вперше вдарили британськими крилатими ракетами Storm Shadow по військових цілях в глибині території Росії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімного західного чиновника, знайомого з цим питанням.

Зазначається що удари ракетами Storm Shadow вглиб території Росії були схвалені у відповідь на рішення Москви залучити північнокорейські війська до війни проти України.

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"(Ці дії - ред.) уряд Великої Британії розцінив як ескалацію конфлікту", - наголосило джерело.

Кадри ударів ракетами Storm Shadow по території Курської області, опубліковані в Мережі, свідчать, що під удар міг потрапити санаторій, підпорядкований Управлінню справами президента РФ. У східній частині об’єкта, який зазнав ураження, ймовірно, розташований вузол зв’язку.

"З величезною долею ймовірності мова йде далеко не про рядовий об'єкт зв'язківців, а про заглиблений командний пункт. Враховуючи близькість санаторію дуже вірогідно те, що ним користувалось командування угрупуванням російських військ у Курській області. А враховуючи те, що саме там діють і війська КНДР, не виключно, що там могли знаходитись і північнокорейські генерали", - вказують в Defense Express.

Аналітики зазначають, що об’єкти такого типу і категорії осіб, які там перебувають, виправдовують використання крилатих ракет Storm Shadow або SCALP. Ці ракети оснащені 450-кг бойовою частиною, спеціально розробленою для знищення добре захищених цілей.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Удари вглиб Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війна в Україні перейшла в нову фазу після першого застосування ракет ATACMS, які вразили склад зброї в Брянській області, повідомляє The Times. Видання зазначає, що Україна отримала дозвіл на удари далекобійними ракетами та має в арсеналі близько 50 таких ракет.

У ніч на 19 листопада українські військові завдали удару ракетами ATACMS по складах 67-го ракетно-артилерійського управління Генштабу РФ у Брянській області. Співзасновник Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло назвав це знищення стратегічно важливим, оскільки ресурси з цих складів Росія планувала використати для контрнаступу на український плацдарм у Курській області.

Військовий експерт Валерій Рябих, директор з розвитку компанії Defense Express зазначив, що дозвіл на використання ракет ATACMS відкриває нові можливості для ЗСУ. За його словами, основними цілями для ударів на території РФ будуть об’єкти військової інфраструктури.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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