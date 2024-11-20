ЗСУ рятують Сумщину: у Брянській області знищено важливий арсенал РФ - Жмайло

Утримання українських сил у Курській області має велике значення для геополітичної ситуації.

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Українські сили на Курщині стримують розгортання ворожих сил у Сумській області / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот з відео

Що сказав Жмайло:

ЗСУ знищили ресурси РФ, які були призначені для контрнаступу на Курщині

Росії довелося змінити дедлайни щодо ліквідації українського плацдарму

Ворог планує створити плацдарм на Сумщині

У ніч проти 19 листопада українські військові ракетами ATACMS успішно вдарили по складах 67-го ракетно-артилерійського управління Генштабу ЗС РФ у Брянській області. Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло вважає, що це знищення було дуже важливим.

В етері телеканалу "Еспресо" він зазначив, що ресурси на цих складах країна-агресор Росія хотіла застосувати для проведення контрнаступу на український плацдарм на Курщині.

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Щоб не дати ворогу втілити задумане ЗСУ знищили ворожі склади, що змусило Кремль перенести крайній термін для виконання задачі із ліквідації українського угруповання на плацдармі у Курській області на 1 лютого 2025 року.

ATACMS / Инфографика: Главред

Ворогу важливо досягнути таких результатів ще й тому, що, за словами Жмайла, окупанти планують створити після цього свій плацдарм у Сумській області до 25 лютого.

"Тому, на жаль, дуже боляче говорити цю тезу, але утримання нашого плацдарму на Курщині є дуже важливим для всіх геополітичних розкладів і навіть важливішим за утримання наших позицій на сході України, на Донеччині та Луганщині", - додав він.

Контрнаступ РФ у Курській області - останні новини

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що окупанти нещодавно досягли просування в районі українського виступу, що межує з Курською областю. У цьому районі тривають активні бойові дії.

Раніше генерал-лейтенант Олександр Павлюк надав інформацію, що наразі Росія зосередила в Курській області близько 50 тисяч військових, більшість з яких належать до підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ. Ворог за допомогою такої сили хоче повернути втрачені території.

Попри це, як писав Главред, ЗСУ вдається не лише утримувати свої позиції, а й знищувати велику кількість живої сили та техніки РФ. Так зокрема оператори ССО ЗС України успішно "налетіли" на позиції противника на Курському напрямку та завдали ворогові втрат в особовому складі.

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Хто такий Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

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