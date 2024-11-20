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ЗСУ рятують Сумщину: у Брянській області знищено важливий арсенал РФ - Жмайло

Анна Косик
20 листопада 2024, 13:15
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Утримання українських сил у Курській області має велике значення для геополітичної ситуації.
ВСУ, взрыв
Українські сили на Курщині стримують розгортання ворожих сил у Сумській області / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот з відео

Що сказав Жмайло:

  • ЗСУ знищили ресурси РФ, які були призначені для контрнаступу на Курщині
  • Росії довелося змінити дедлайни щодо ліквідації українського плацдарму
  • Ворог планує створити плацдарм на Сумщині

У ніч проти 19 листопада українські військові ракетами ATACMS успішно вдарили по складах 67-го ракетно-артилерійського управління Генштабу ЗС РФ у Брянській області. Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло вважає, що це знищення було дуже важливим.

В етері телеканалу "Еспресо" він зазначив, що ресурси на цих складах країна-агресор Росія хотіла застосувати для проведення контрнаступу на український плацдарм на Курщині.

відео дня

Щоб не дати ворогу втілити задумане ЗСУ знищили ворожі склади, що змусило Кремль перенести крайній термін для виконання задачі із ліквідації українського угруповання на плацдармі у Курській області на 1 лютого 2025 року.

ЗСУ рятують Сумщину: у Брянській області знищено важливий арсенал РФ - Жмайло
ATACMS / Инфографика: Главред

Ворогу важливо досягнути таких результатів ще й тому, що, за словами Жмайла, окупанти планують створити після цього свій плацдарм у Сумській області до 25 лютого.

"Тому, на жаль, дуже боляче говорити цю тезу, але утримання нашого плацдарму на Курщині є дуже важливим для всіх геополітичних розкладів і навіть важливішим за утримання наших позицій на сході України, на Донеччині та Луганщині", - додав він.

Контрнаступ РФ у Курській області - останні новини

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що окупанти нещодавно досягли просування в районі українського виступу, що межує з Курською областю. У цьому районі тривають активні бойові дії.

Раніше генерал-лейтенант Олександр Павлюк надав інформацію, що наразі Росія зосередила в Курській області близько 50 тисяч військових, більшість з яких належать до підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ. Ворог за допомогою такої сили хоче повернути втрачені території.

Попри це, як писав Главред, ЗСУ вдається не лише утримувати свої позиції, а й знищувати велику кількість живої сили та техніки РФ. Так зокрема оператори ССО ЗС України успішно "налетіли" на позиції противника на Курському напрямку та завдали ворогові втрат в особовому складі.

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Хто такий Дмитро Жмайло

Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

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ЗСУ Сумська область російські війська війна Росії та України Операція в Курській області Фронт
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