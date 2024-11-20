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Трамп проведе сильні переговори з Путіним, Байден йому підіграв - Bloomberg

Даяна Швець
20 листопада 2024, 13:02оновлено 20 листопада, 14:16
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Багато хто звинуватив чинного президента в загостренні ситуації в Україні.
Путин, Трамп, Байден
Байден надає Трампу варіанти у вигляді українських переваг, / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що пише Bloomberg:

  • Байдена розкритикували через дозвіл Україні бити по території РФ
  • Рішення Байдена посилило переговорну позицію Києва
  • Байден насправді допоміг Трампу в майбутньому діалозі з Путіним

Рішення Байдена дозволити Україні використовувати американські ракети ATACMS для нанесення ударів по російській території наробило багато галасу як у Кремлі, так і в колах США.

Однак, як стверджують аналітики видання Bloomberg, Байден навпаки зробив Трампу велику послугу, посиливши позиції Штатів на переговорах із Путіним.

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На Байдена полилися тонни критики

Прихильники Трампа миттю розкритикували Байдена, стверджуючи, що ескалація конфлікту в перехідний період здивувала навіть експертів.

Наприклад, Дональд Трамп-молодший заявив у соцмережах, що Джо Байден, який представляє інтереси Військово-промислового комплексу, нібито прагне розпочати Третю світову війну, перш ніж його батько зможе відновити мир.

Не секрет, що ракети ATACMS здатні вражати цілі на відстані до 190 миль. Минулого тижня Україна вперше застосувала їх для атаки на склад боєприпасів у Росії. Велика Британія і Франція, які надали Україні аналогічне озброєння, можуть тепер наслідувати приклад США.

Ескалація чи стратегічний крок?

Хоча постачання ATACMS не стане вирішальним фактором на фронті, рішення Байдена викликало суперечки.

Його критики стверджують, що це може бути спробою ускладнити плани Трампа, який обіцяв швидко завершити війну. Однак сам Байден називає цей крок цілком логічною відповіддю на дії Путіна.

"Формальною причиною для зміни політики Байдена став крок Путіна, який першим підвищив ставки, запросивши Північну Корею приєднатися до конфлікту на боці Росії. Російські та північнокорейські війська готують контратаки в Курській області. Крім того, росіяни посилили бомбардування цивільної інфраструктури України, намагаючись зробити майбутню зиму для українців холодною, темною і смертельно небезпечною", - пише видання.

Загроза ядерної ескалації

Ситуацію також загострює і те, що після дозволу Україні на дальні удари Путін оновив ядерну доктрину РФ. Видання зазначає, що з 2022 року Байден намагається уникати прямого конфлікту з Росією, щоб не допустити застосування ядерної зброї.

"Однак зараз Путін навряд чи наважиться на застосування ядерної зброї, оскільки це підірве підтримку Китаю і Глобального Півдня, а також погіршить відносини з Трампом, які обидва лідери вважають важливими", - стверджують аналітики.

Трамп проведе сильні переговори з Путіним, Байден йому підіграв - Bloomberg
​ ATACMS - що відомо / Инфографика Главреда

Підготовка до передачі влади

Багато експертів закидають Байдену, чому він не ухвалив рішення про ракети раніше і вважають такий крок запізнілим.

Однак, на думку Bloomberg, Байден, найімовірніше, дозволив використання ATACMS, щоб посилити позиції України до вступу на посаду нового президента. У такий спосіб він підіграв Трампу, адже це рішення дає змогу вже розпочати переговори з сильнішою позицією.

"І хоча дехто припускає, що Байден намагається убезпечити американську політику від впливу Трампа, найімовірніше, він діє відповідально, передаючи владу наступному президенту. Байден створює для Трампа умови для переговорів, які можуть виявитися більш продуктивними", - стверджує видання.

Путін в очікуванні угоди з Трампом

Зі свого боку диктатор Путін сподівається, що Трамп, обійнявши посаду президента, піде на поступки щодо ослабленої України.

Однак, як можна проаналізувати тепер, Байден надав Києву додаткові можливості, вставивши палиці в колеса планам Кремля.

Посилення України робить її рівноправним учасником майбутніх переговорів, що не влаштовує Москву.

Ці кроки Байдена, можливо, і не сподобалися прихильникам Трампа, але вони створюють стабільнішу основу для майбутніх переговорів про мир.

Байден дав дозвіл на удари вглиб РФ - що відомо

У неділю, 17 листопада, Главред повідомив, що Байден дав дозвіл Україні на удари по Росії ракетами великої дальності.

Зі свого боку експерт Олег Жданов дав несподівану відповідь, чи дійсно дасть Байден ракети для ударів углиб РФ. Він припускає, що на Україну чекають великі поставки військової допомоги США.

Крім того, названо військові "мішені" для ЗСУ для ударів ATACMS по цілях у РФ. Якщо говорити про Курську область, то це, найімовірніше, будуть удари на оперативну глибину, для того, щоб забезпечити знищення логістичних шляхів поставок військ, які там можуть вести бойові дії, склади оперативного рівня та інші об'єкти.

Більше про політику США:

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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