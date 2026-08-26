Вчені б'ють на сполох: тривалість сну пов'язана зі старінням органів

При тривалості сну менше 6 годин або більше 8 годин показники старіння були вищими.

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Розкрито несподівану таємницю сну / Колаж: Главред, фото: Freepik

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Сон впливає на темпи біологічного старіння організму

При сні менше 6 годин або більше 8 годин показники старіння були вищими

Сон виявився тісно пов'язаним із темпами біологічного старіння організму. Дослідники Колумбійського університету проаналізували дані приблизно 500 тисяч учасників британської біобанківської бази та зіставили тривалість їхнього сну з показниками 23 біологічних годин, що відображають стан різних органів і тканин.

Результат виявився нелінійним: залежність нагадувала букву U. Найсприятливіші показники біологічного віку спостерігалися у людей, які спали приблизно 6,4–7,8 годин на добу, пише ScienceDaily.

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При сні менше 6 годин або більше 8 годин показники старіння були вищими. При цьому оптимальна тривалість дещо відрізнялася залежно від органу та статі.

Для оцінки стану організму вчені використовували спеціальні "годинники старіння", створені за допомогою методів машинного навчання. Вони враховували дані медичних знімків, білків крові та метаболічних показників, що дозволило оцінити біологічний вік різних систем організму.

Автори також виявили зв’язок між надто коротким і надто тривалим сном та низкою захворювань. Відхилення від звичайної тривалості відпочинку асоціювалися, серед іншого, з депресією, діабетом та іншими системними порушеннями, а також із підвищеним ризиком несприятливих наслідків для здоров’я. Однак дослідження не доводить, що нестача або надлишок сну безпосередньо стають причиною цих захворювань: можливий і зворотний зв’язок, коли стан здоров’я впливає на тривалість сну.

Таким чином, результати роботи вказують на своєрідне "вікно" для сну, за якого показники біологічного старіння були найбільш сприятливими. Дослідники підкреслюють важливість нормального режиму відпочинку для підтримки здоров’я одразу кількох систем організму.

Вчені з’ясували, що може бути пов’язано з довголіттям

Дослідники зі Стокгольма вивчили особливості здоров’я людей, яким вдалося дожити до 100 років, і дійшли висновку, що тривале життя значною мірою пов’язане зі збереженням організму в хорошому стані протягом багатьох десятиліть.

Однією з головних відмінностей довгожителів виявився рідкісніший розвиток важких серцево-судинних захворювань. Серед людей, які досягли століття, інфаркт протягом життя перенесли близько 12,5%. Для порівняння: серед людей віком 80–89 років серцевий напад траплявся значно частіше - приблизно у кожного четвертого.

На думку вчених, секрет може полягати не стільки в здатності успішно лікувати хвороби, скільки в тому, щоб якомога довше не допускати розвитку серйозних хронічних порушень.

Таким чином, довголіття, ймовірно, пов'язане з тривалим збереженням здоров'я серцево-судинної системи та відсутністю важких захворювань, які здатні скорочувати тривалість життя.

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