Гігант "Лукойлу" у вогні: дрони атакували НПЗ поблизу Кстово потужністю 17 млн тонн

Удар по заводу може спричинити дефіцит пального для військ РФ.

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Нічна атака дронів вивела з ладу гігантський НПЗ поблизу Кстово / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Exilenova+

Коротко:

Безпілотники атакували Кстовський НПЗ у Нижньогородській області

На великому заводі компанії "Лукойл" спалахнула масштабна пожежа

Завод виробляє 17 млн тонн палива для економіки та армії РФ

У ніч на 26 серпня безпілотники атакували Нижньогородську область країни-агресора Росії. Під удар потрапив Кстовський НПЗ - один із найбільших нафтопереробних заводів нафтового гіганта "Лукойл".

"Кстовський НПЗ у Нижньогородській області РФ зазнає атаки", - пише моніторинговий канал Exile.

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Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи та удари по території підприємства. У районі НПЗ спостерігається масштабна пожежа та сильне задимлення.

Атака на НПЗ у Нижньогородській області / t.me/exilenova_plus

"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" - це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Проектна потужність підприємства становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію.

"Підприємство має важливе значення для паливного забезпечення російської економіки та ЗС РФ, оскільки його продукція, зокрема авіаційне та дизельне паливо, використовується для задоволення потреб російських збройних сил. Через масштаби виробництва ураження заводу створить додаткове навантаження на паливну систему ворога", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - Атака на Кстовський НПЗ:

Атаки на території Росії - новини

Як писав Главред, у ніч на 24 серпня одразу в кількох регіонах РФ прогриміли вибухи на тлі атаки дронів. Моніторингові канали повідомляли про успішні удари по трьох складських комплексах великого російського маркетплейсу Ozon. У місцях "прильотів" спалахнули пожежі.

У ніч на 22 серпня в Самарській області Росії прогриміли вибухи. Ближче до ранку безпілотники завдали ударів по складу російського маркетплейсу OZON. На місці "прильоту" спалахнула масштабна пожежа.

У ніч на 22 серпня в Самарській області Росії після атаки дронів спалахнула пожежа на території Новокуйбишевського нафтопереробного заводу. НПЗ неодноразово зазнавав ударів безпілотників.

Пермський нафтопереробний завод, сьомий у Росії за обсягами переробки, зупинив роботу після атаки українських безпілотників 21 серпня. Основна установка CDU-4, на яку припадає майже 40% потужності підприємства, зупинилася того ж дня - її добова продуктивність сягала 14 000 тонн нафти.

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Рано вранці 20 серпня дрони атакували Росію. Безпілотники долетіли до Республіки Татарстан. Під удар потрапив великий нафтопереробний завод у Нижньокамську. Крім того, було атаковано нафтовий термінал "Таманьгазнефть" у Краснодарському краї, а також підстанцію ПС "Тамань" 500 кВ. Дрони помітили й у Московській області РФ.

В ніч на 19 серпня мешканці Дзержинська Нижегородської області повідомляли про масовану атаку БПЛА та густий дим над містом. Також дрони долетіли до Уфи в Башкортостані.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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